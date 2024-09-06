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南投市農地油汙染害水稻死 環保局採樣追查汙染源
南投市華陽路和中華路附近農地遭到汙染，導致種植水稻死亡。南投縣環保局稽查，發現稻田和水溝有油汙，農地汙染面積約1公頃，採集水樣和土壤檢驗，追查汙染源，並發現附近環保工廠地面疑似油汙外洩，依水汙染防治法開單告發，是否為汙染源，有待化驗結果確認。
當地農民說，今年年初附近農地便發現有油汙，但汙染面積不大，農地旁溝渠為灌排合一，難以確認汙染來源。不過，最近種植二期稻作，發現水溝和農田都有油汙，並造成稻苗死亡，擔心汙染擴大，向縣議員林儒暘、張婉慈陳情，並向環保局檢舉，懷疑汙染源是附近一家環保工廠。
林儒暘和環保局長李易書、永豐里里長王淑棉等人到場稽查，可以看到油汙殘留，繼續油汙流出，農田和水溝水面都有油汙彩色光斑，農田進水口附近的水稻死亡。
當地居民表示，農作物被汙染接二連三發生，懷疑是旁邊的環保公司偷倒機油，除了造成損失，也擔心農地汙染後未來能否繼續種植。
環保局稽查人員會勘後，採集水體和土壤樣本，並到民眾檢舉的環保公司檢查，雖然工廠放流口未看到油汙，但工廠地面有油汙和水漬洩漏，環保局將依水汙染防治法開單告發，依情節輕重，可處3萬至300萬元罰鍰。
林儒暘說，南投是農業大縣，農田對南投的發展及在地的情感都非常重要，要求環保局務必要找出汙染源，最近幾次的污染案，除了環保局要盡力稽查外，也希望民眾有相關證據要勇敢站出來檢舉。
李易書說，當地過去並無農地汙染，採集的水樣和土壤檢驗，先確認汙染物質，並根據路口監視器追查汙染源，將對違法業者重罰，確保農作物和環境免於汙染威脅。
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