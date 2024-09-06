中秋節前...苦人所苦 永順吳府千歲慈善協會金門行善關懷弱勢

來自台中大肚區的永順吳府千歲慈善協會，連續2年跨海來金門做慈善，他們帶來了150箱的物資，除了今天送給福田家園、晨光社會福利基金會等單位外，昨也到家扶中心，讓受贈單位都相當感動。

慈善協會理事長陳志誠表示，離島的物資運送，運費昂貴，希望透過他們的行動，讓台灣更多的單位看到金門慈善機構物資募集的辛苦，藉由這次活動，讓台灣更多單位能將慈善活動擴及到金門。

永順吳府千歲慈善協會理事長陳志誠率領協會理監事及志工眷屬一行人昨從台中機場出發，展開為期3天2夜的公益之旅關懷活動，第一站就到金門家扶捐贈70箱的民生物資，由家扶扶幼委員會主委楊肅謙代表接受，並代表全體受扶助家庭致上謝意。

楊肅謙指出，該協會在台中熱心公益，經常挺消防、辦理捐血活動，今年仍以實際行動支持捐贈70箱民生物資給金門家扶，80箱給福田家園，共計150箱，感謝他們對離島弱勢的關懷，這批物資運送要特別感謝聖沅鼎實業股份有限公司的大力支持，協助船運費用及包材費，讓物資可以順利運送至金門。另他也邀約藝人「黑面ㄟ」到場直播慰問活動，透過藝人的影響力，讓台灣民眾能了解到離島地區物資募集的辛苦。

二度跨海來金門做慈善物資捐贈的陳志誠表示，永順吳府千歲慈善協會的成員一直以來，有錢的出錢，有力的出力，都在默默的付出他們的愛心，善行遍及台中及台灣其他地區，由於去年第一次前來金門捐贈時，發現金門的社福單位物資捐贈相較於台灣真的非常匱乏，因此今年又特地與金門的社福單位聯繫捐贈物資事宜，將物資運送到金門。

陳志誠透露，離島的大宗物資要運送，不但運送過程繁瑣且運費昂貴，讓台灣許多有意願捐贈者怯步，這次物資運送順利，要感謝聖沅鼎實業股份有限公司的大力支持，提供這次物資運送所需的船運費及包裝費，讓物資順利運送至金門，希望讓台灣更多的單位看到金門慈善機構及團體物資募集的辛苦，未來有更多單位能將慈善活動擴及到金門。