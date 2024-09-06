亞洲唯一！紅牛車隊台中展演 盧秀燕：無人機1飛罰30萬
亞洲唯一「Red Bull Showrun Taichung」紅牛車隊展演，9月28日將在台中七期市政路封街登場，3萬張門票開賣即秒殺。台中市長盧秀燕今現場勘查整備時說，這次展演的安全防護嚴格程度是台中歷年之最，會場高度管制，無人機全面管制，無人機一升空，就重罰30萬元，警力也是有史以來最多，共動員1500人，包括反恐、防踩踏、肅扒等。
紅牛賽車展演首度在台灣登場，也是2024年亞洲唯一場次，9月28日中午12時到下午2時演出；交通管制第一階段9月25日晚間10時至26日上午8時封閉惠文路至惠來路間的市政路西向快車道，第二階段9月26日晚間10時至27日上午6時封閉惠文路至朝富路的市政路雙向快車道；第三階段則從9月28日零時起至晚間10時封閉管制市政路沿線各路口及周邊道路，包括市政路、惠來路與河南路、惠中路、惠文五街等。
中市運動局長游志祥說，當天市政路快車道雙向各3車道車隊演出，總共封路2.2公里，其中1.1公里惠文到朝富路段為演出場地，車道與觀眾區中間有1.25公尺高的圍欄，兩側規畫藍區觀眾區寬約3.5公尺，以及黃區路寬約3公尺，為緊急通道。市府在各重要路口布置50間流動廁所及3處哺集乳室提供使用，另因應高溫，有六處救護站。
警察局說，此次規劃安維勤務區域東起東興路、西至環中路、南迄公益路及北達台灣大道。為強化反恐能量，此次國際賽車展演比照2023世界棒球經典賽模式，活動當天動用5個警分局，由各分局長擔任分區指揮官，並規畫保一總隊反恐維安特勤隊駕駛G2輪式裝甲車（1車8人）、及刑事警察局防爆車（1車2人）進駐支援，提升會場維安等級。
警察局說明，針對人潮易聚集區域（包含主舞台、貴賓區、13處民眾觀賞區、4處LED螢幕轉播牆、市府前廣場、2處捷運站出入口）規畫「防踩踏小組」，活動散場或需緊急疏散時，配合現場工作人員，以指示牌、大聲公、擴音器等，引導民眾前往疏散動線。
交通局提醒，會場周邊停車空間有限且管制路段多，建議民眾多加利用捷運、公車等大眾運輸系統前來參加活動，快速又便利。會場周邊計有25條公車路線行經且班次密集，站牌主要分布於惠中路、惠來路、河南路、市政路、黎明路及文心路。
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