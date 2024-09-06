南投2座樂活運動館 預計明年4-6月動工

南投縣政府去年計畫興建3座國民運動中心，卻至今未動工，讓民眾關切進度。南投縣政府表示，已經完成地方公聽會，工程委託專案管理技術服務將在9月底開標，同時委外招商程序，預計明年4至6月動工興建。

南投縣缺乏國民運動中心，縣長許淑華上任後，為提供縣民優良的運動場所，規畫在南投市舊議會用地、草屯共融公園旁興建國民運動中心，配合體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」，國民運動中心改名為「樂活運動館」。另評估在埔里鎮興建「埔里全民運動館」。

王姓縣民說，從前任縣長即盼國民運動中心迄今，曾詢問民代，得到的答案都是今年6月動工，但觀察舊議會仍不見動靜，「若跳票也不意外」。

南投縣教育處表示，樂活運動館確定用地後，需先作可行性評估、先期規畫報告及營運招商，硬體工程雖未開始，但前置作業一刻都沒拖延，已在今年5月2日至8月15日辦理6場招商說明會，待招商文件核定後，辦理甄審及遴選廠商作業。

而工程進度，2座樂活運動館統包工程委託專案管理技術服務，預計9月底開標，場館綜合規畫、地質鑽探及試驗分析完成後，續辦工程統包發包。

樂活運動館也向教育部體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，體育署今年5月3日決議補助南投館1億元、草屯館5000萬元，最快明年就能發包工程。