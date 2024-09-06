聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投2座樂活運動館 預計明年4-6月動工

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣舊議會將改建為國民運動中心，至今未見動工，民眾質疑跳票。記者江良誠／攝影
南投縣舊議會將改建為國民運動中心，至今未見動工，民眾質疑跳票。記者江良誠／攝影

南投縣政府去年計畫興建3座國民運動中心，卻至今未動工，讓民眾關切進度。南投縣政府表示，已經完成地方公聽會，工程委託專案管理技術服務將在9月底開標，同時委外招商程序，預計明年4至6月動工興建。

南投縣缺乏國民運動中心，縣長許淑華上任後，為提供縣民優良的運動場所，規畫在南投市舊議會用地、草屯共融公園旁興建國民運動中心，配合體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」，國民運動中心改名為「樂活運動館」。另評估在埔里鎮興建「埔里全民運動館」。

王姓縣民說，從前任縣長即盼國民運動中心迄今，曾詢問民代，得到的答案都是今年6月動工，但觀察舊議會仍不見動靜，「若跳票也不意外」。

南投縣教育處表示，樂活運動館確定用地後，需先作可行性評估、先期規畫報告及營運招商，硬體工程雖未開始，但前置作業一刻都沒拖延，已在今年5月2日至8月15日辦理6場招商說明會，待招商文件核定後，辦理甄審及遴選廠商作業。

而工程進度，2座樂活運動館統包工程委託專案管理技術服務，預計9月底開標，場館綜合規畫、地質鑽探及試驗分析完成後，續辦工程統包發包。

樂活運動館也向教育部體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，體育署今年5月3日決議補助南投館1億元、草屯館5000萬元，最快明年就能發包工程。

南投縣 許淑華 運動 體育

延伸閱讀

陳福海赴體育署爭取 盼中央支持金門建「李洋羽球館」

南投國民運動中心沒下文？ 縣府：明年4至6月動工

桃園環南地下道封1車道今起動工 3階施工明年10月完工

高雄捷運工程挖破水管「影響36萬戶」 議員批維修緩慢

相關新聞

台中水湳中央公園充電槍 近9成閒置惹議

電動車數量增加，充電需求也提高，台中市公有停車場目前共有410支充電槍，其中水湳中央公園地下停車場就占98槍，去年7月起...

南投2座樂活運動館 預計明年4-6月動工

南投縣政府去年計畫興建3座國民運動中心，卻至今未動工，讓民眾關切進度。南投縣政府表示，已經完成地方公聽會，工程委託專案管...

搶中秋商機！台中「花好月圓」盆栽高人氣 業績增3成

中秋節將至，台中市農業局今攜手台中花卉批發市場搶中秋伴手禮商機，推出「花好月圓」中秋花卉盆栽。台中市花卉批發市場說明，近...

彰化和美一排苦楝樹被剷除 原來是怕病樹倒塌傷及路人

彰化縣和美鎮線東路分隔島上最近一整排苦楝樹都被砍除，縣議員賴清美po文質疑苦楝樹為什麼要剷除？彰化縣府工務處表示，線東路...

台中單親媽當自強！10人完成居家清潔培訓翻轉人生

台中市有12名單親媽媽報名參加基督教芥菜種會在台中開辦的中區「居家清潔技能班」課程，其中共有10人今天完成培訓並通過考核...

南投國民運動中心沒下文？ 縣府：明年4至6月動工

南投縣政府去年計畫興建三座國民運動中心，卻至今未動工，讓民眾關切進度。南投縣政府表示，已經完成地方公聽會，工程委託專案管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。