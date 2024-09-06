台中水湳中央公園充電槍 近9成閒置惹議

電動車數量增加，充電需求也提高，台中市公有停車場目前共有410支充電槍，其中水湳中央公園地下停車場就占98槍，去年7月起只開放12槍，其餘86槍閒置，議員批，「患寡也患不均」總數不足、分布也不均。中市停管處表示，尖峰時段最多同時有13輛車充電，其餘充電槍暫停開放，將評估把部分充電槍轉移到其他停車場使用。

交通局表示，中央規定充電槍數為公有停車位2%，中市今年增383槍，加原有410槍，可達2%目標；依中市低碳條例規定，總數得達到10%，未來每年目標為增加總停車格數1%，約3、400槍，預計2032年可達標。

台中電動車登記數量2021年1566輛，去年底已達到6681輛，成長速度驚人，目前充電槍總數慢充406槍、快充4槍，其中98槍位於中央公園地下停車場；台中市審計處表示，去年7月中市電動車停車收費後，該處只開放12槍，其餘閒置，應設法活化，擴大充電槍供應。

民進黨議員陳雅惠認為，電動車激增，市府應廣設充電槍，而且分布要均衡，不能集中在部分地區；尤其台中遊客多，不能讓人有「充電焦慮」。國民黨議員陳文政說，公有停車場增設充電槍應更積極，也要把私人停車場納入；住宅大樓因消防法、電業法不完備難推動，市府應設法改善。

中市停管處表示，中市過去電動車停車免費，中央公園地下停車場的充電槍開放98支，但去年7月電動車停車收費後，原本「停滿」的狀況丕變，若持續開放充電槍，一般車輛無法停放，加上經調查，尖峰時段最多有13輛車同時充電，因此開放12槍，其餘先封存，車位開放一般車輛使用。

市府表示，將評估把部分中央公園地下停車場的充電槍，轉移到其他場次使用，目前仍在規畫中；今年爭取中央補助，增設383槍，可達成中央規定的2%目標；明年起每年增設總路外停車場總格數1%，預計8年後達到10%目標；以現有3.8萬路外停車格推估，中市將有3800支以上充電槍。