搶中秋商機！台中「花好月圓」盆栽高人氣 業績增3成

中秋節將至，台中市農業局今攜手台中花卉批發市場搶中秋伴手禮商機，推出「花好月圓」中秋花卉盆栽。台中市花卉批發市場說明，近年民眾中秋送禮多元，創意組合的花卉盆栽人氣高，中秋商機約可成長2至3成，今年中秋花卉抗漲，尤以好照顧、花期長的盆栽最受青睞。

農業局攜手台中花卉批發市場今天在台中捷運市政府站舉辦花卉盆栽展示會，台灣區花卉運銷合作社理事主席林坤田、台中市農業局副局長蔡勇勝、台中捷運公司代理總經理葉進財等人都到場站台行銷。

蔡勇勝表示，農業局致力輔導農會開發出既美觀又具地方特色的農特產品，例如大安豬肉製品、山城的甘露梨及各區的米、特色蜂蜜、精品酒禮盒等，台中花卉產業豐富，文心蘭占全國7成產量，因應中秋節，推出精選優質農產伴手禮盒，以及時尚美觀花卉盆栽，提供市民多元送禮選擇，增添節日氛圍。

台中市花卉批發市場說，近年中秋花卉盆栽商機約成長2至3成，今年邀請花藝老師巧妙搭配花卉、觀葉植物組成盆栽，中小型花藝盆栽含花器價位約在1000到1500元，送禮大方實惠，首選盆栽易於照護、觀賞期長，可為居家或辦公空間增加綠意和美感，也能帶來療癒。

台中市花卉批發市場指出，民眾可直接前往台中市花卉批發市場零批場店家（南屯區永春東七路809號）親自挑選，花市也安排全台專車配送服務。中秋農產伴手禮型錄可至農業局網站（https://www.agriculture.taichung.gov.tw/2727710/post）下載。

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