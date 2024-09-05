彰化和美一排苦楝樹被剷除 原來是怕病樹倒塌傷及路人

彰化縣和美鎮線東路分隔島上最近一整排苦楝樹都被砍除，縣議員賴清美po文質疑苦楝樹為什麼要剷除？彰化縣府工務處表示，線東路有46株苦楝樹因褐根病，難以根治，為免倒塌傷及路人，因此需移除，會再改種灌木。

賴清美最近看到線東路分隔島上一整排苦楝樹都被砍除，覺得很可惜，因以往每到苦楝花開時，都會飄著花香，淡雅的苦楝花成為最美風景，她質疑即使樹木生病了，也應該先治治，而不是便宜行事先砍再說，畢竟要長成大樹也不簡單。

不過縣府工務處表示，線東路約有215株苦楝樹，巡查發現有46株罹患褐根病及簇葉病，由於是根部病變，容易透過根系或病土交互傳染，不易根治，為避免再擴大病源，造成更多樹木死亡，因此才會移除苦楝樹。