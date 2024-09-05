快訊

美股早盤平盤波動！勞動市場數據訊號兩極 投資人等待6日非農報告

彰化和美一排苦楝樹被剷除 原來是怕病樹倒塌傷及路人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
縣議員賴清美質疑線東路分隔島上一整排苦棟樹被剷除，縣府工務處表示是因褐根病難以根治，不得不移除。圖／賴清美提供
縣議員賴清美質疑線東路分隔島上一整排苦棟樹被剷除，縣府工務處表示是因褐根病難以根治，不得不移除。圖／賴清美提供

彰化縣和美鎮線東路分隔島上最近一整排苦楝樹都被砍除，縣議員賴清美po文質疑苦楝樹為什麼要剷除？彰化縣府工務處表示，線東路有46株苦楝樹因褐根病，難以根治，為免倒塌傷及路人，因此需移除，會再改種灌木。

賴清美最近看到線東路分隔島上一整排苦楝樹都被砍除，覺得很可惜，因以往每到苦楝花開時，都會飄著花香，淡雅的苦楝花成為最美風景，她質疑即使樹木生病了，也應該先治治，而不是便宜行事先砍再說，畢竟要長成大樹也不簡單。

不過縣府工務處表示，線東路約有215株苦楝樹，巡查發現有46株罹患褐根病及簇葉病，由於是根部病變，容易透過根系或病土交互傳染，不易根治，為避免再擴大病源，造成更多樹木死亡，因此才會移除苦楝樹。

由於今年4月彰化縣有路樹倒塌把郵差砸死，去年台北市也發生路樹倒塌砸死機車騎士，因此監察院要求地方加強路樹的巡查養護。

縣議員賴清美質疑線東路分隔島上一整排苦棟樹被剷除，縣府工務處表示是因褐根病難以根治，不得不移除。圖／賴清美提供
縣議員賴清美質疑線東路分隔島上一整排苦棟樹被剷除，縣府工務處表示是因褐根病難以根治，不得不移除。圖／賴清美提供

路樹

延伸閱讀

彰化伸港濱1路防撞桿被撞全倒 連2歲小孩也看不下去：這是不對的

轟動一時老少戀...73歲莉莉離世 家鄉人唏噓：再嫁年輕丈夫也分居

南投市仁德路路樹遭砍光 居民怒：難怪地球暖化嚴重

連日下雨…大雪山林道落石擋道警交管 路樹砸電線森林遊樂區停電

相關新聞

彰化和美一排苦楝樹被剷除 原來是怕病樹倒塌傷及路人

彰化縣和美鎮線東路分隔島上最近一整排苦楝樹都被砍除，縣議員賴清美po文質疑苦楝樹為什麼要剷除？彰化縣府工務處表示，線東路...

搶中秋商機！台中「花好月圓」盆栽高人氣 業績增3成

中秋節將至，台中市農業局今攜手台中花卉批發市場搶中秋伴手禮商機，推出「花好月圓」中秋花卉盆栽。台中市花卉批發市場說明，近...

台中單親媽當自強！10人完成居家清潔培訓翻轉人生

台中市有12名單親媽媽報名參加基督教芥菜種會在台中開辦的中區「居家清潔技能班」課程，其中共有10人今天完成培訓並通過考核...

南投國民運動中心沒下文？ 縣府：明年4至6月動工

南投縣政府去年計畫興建三座國民運動中心，卻至今未動工，讓民眾關切進度。南投縣政府表示，已經完成地方公聽會，工程委託專案管...

彰化縣府對等經費改造髒亂點 順澤宮冠軍帽成公園地標

彰化縣埔鹽鄉缺乏完整且大面積公有地，卻有多處髒亂點，鄉公所分期編列經費整理成社區共融式公園，最新一座埔南公園結合埔監鄉順...

彰化7萬志工傳愛 資深志工：也許遠方家人也正被貴人相助

彰化縣政府今天舉辦「齊心傳愛！彰化縣推廣志願服務系列活動」宣傳會，彰化縣長王惠美感謝全縣7萬志工在各個角落服務，也希望更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。