南投國民運動中心沒下文？ 縣府：明年4至6月動工

南投縣政府去年計畫興建三座國民運動中心，卻至今未動工，讓民眾關切進度。南投縣政府表示，已經完成地方公聽會，工程委託專案管理技術服務也將在9月底開標，同時委外招商程序，預計明年4至6月動工興建。

南投縣缺乏國民運動中心，南投縣長許淑華上任後，為提供縣民優良的運動場所，規劃於南投市舊議會用地及草屯共融公園旁興建國民運動中心，配合體育署「優化全民運動與賽會環境計畫」，國民運動中心改名為「樂活運動館」，預計今年動工興建，另外，也評估在埔里鎮興建「埔里全民運動館」。

王姓上班族說，國民運動中心從前任縣長許願到現在，他曾問過議員，都說今年6月國民運動中心要動工，但至今舊議會仍無動工跡象，如果跳票也不意外。

南投縣教育處表示，樂活運動館確定用地後，需先進行可行性評估、先期規畫報告及營運招商，硬體工程雖未開始，但前置作業一刻都都沒拖延，在運動館營運招商部分，已在5月2日起至8月15日辦理6場招商說明會，等招商文件核定後進行甄審及遴選廠商相關作業。

民眾關心的工程進度方面，2座樂活運動館統包工程委託專案管理技術服務，預計9月底開標，場館綜合規畫、地質鑽探及試驗分析完成後，接續辦理工程統包發包。

樂活運動館也向教育部體育署爭取「優化全民運動與賽會環境計畫」補助，體育署今年5月3日決議補助南投館1億元、草屯館5000萬元，最快明年就能發包工程盡快施工。