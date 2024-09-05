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彰化縣府對等經費改造髒亂點 順澤宮冠軍帽成公園地標

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉埔南公園改造後，溜滑梯頂端順澤宮冠軍帽成地標。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉埔南公園改造後，溜滑梯頂端順澤宮冠軍帽成地標。圖／埔鹽鄉公所提供

彰化縣埔鹽鄉缺乏完整且大面積公有地，卻有多處髒亂點，鄉公所分期編列經費整理成社區共融式公園，最新一座埔南公園結合埔監鄉順澤宮挪威三鐵冠軍選手伊登的傳奇，7公尺高的溜滑梯最頂端是冠軍帽造型，完工後備受矚目，傍晚和假日逾300名親子前往遊玩。

埔南公園由縣政府、鄉公所對等負擔建設經費各440萬元，縣長王惠美和埔鹽鄉長許文萍、順澤宮主委魏信顧、常務監事陳錫標，及縣議員劉珊伶、張春洋、縣府秘書鄭智瑋、建設處副處長陳銘男、各級民代與地方仕紳出席啟用視察活動，場面熱鬧。

王惠美說，縣府近年陸續興建共融公園，目前有田尾鄉怡心園共融式公園、彰化市八卦山親子探索區、延平公園，員林市有兔馬鹿公園、三和公園，伸港鄉有嬉濱海豚公園，最近田中鎮的共融公園也將完工，她感謝縣議會支持相關預算，鄉鎮市公和代表會全力配合，才能完成共融公園提供親子快樂時光。

埔鹽鄉長許文萍表示，埔鹽鄉缺乏完整且大面積的鄉有地，鄉公所財政也不寬裕，鄉公所團隊從打造小而美的社區公園著手，已整理三省公園、崑崙公園和老人文康中心後面的空地公園，髒亂點改造成共融公園，面積都不大但「麻雀雖小，五臟俱全。」有遊具、草坪，最令人「感心」的是各社區認養公園，志工有空就整理，維護得乾淨整潔；鄉公所下一個目標是改造瓦瑤公園。

縣政府建設處指出，埔南公園最大亮點是打造溜滑梯的「順澤宮」冠軍帽遮陽，詮釋埔鹽鄉當地文化創意，這座複合式大型遊具兒童遊戲場有鄉內第一座大型滑索、分兩階段挑戰的7公尺高冠軍帽溜滑梯、小勇士闖關區塑木共融遊具設施及沙坑，各種年齡孩子都能在埔南公園找到最有趣的玩法。

彰化縣埔鹽鄉社區志工整理公園維護整潔。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉社區志工整理公園維護整潔。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉埔南公園啟用，當地民眾感謝縣長王惠美大力支持給予興建經費對等補助。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉埔南公園啟用，當地民眾感謝縣長王惠美大力支持給予興建經費對等補助。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉埔南公園是公園預定地，卻成髒亂點。圖／埔鹽鄉公所提供
彰化縣埔鹽鄉埔南公園是公園預定地，卻成髒亂點。圖／埔鹽鄉公所提供

埔鹽順澤宮 溜滑梯 親子

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