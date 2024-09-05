彰化7萬志工傳愛 資深志工：也許遠方家人也正被貴人相助

彰化縣政府今天舉辦「齊心傳愛！彰化縣推廣志願服務系列活動」宣傳會，彰化縣長王惠美感謝全縣7萬志工在各個角落服務，也希望更多人加入志工行列；埔鹽鄉廍子社區發展協會總幹事陳素雲說，當志工讓她在人生道路上成長很多，也深刻體會到「當你在服務別人時，也許你在外地的家人也正遇到貴人幫忙」，善的循環綿延不斷。

彰化縣推廣志願服務系列活動宣傳今天由新住民志工朋友暖場表演，縣長王惠美也授旗3隊新進志工隊，感謝全縣7萬位志工、1384個志工隊投入社區健康篩檢、衛生教育宣導、洽公民眾引導、行政諮詢、導覽解說等，王惠美說，在各個角落都可看到志工們忙碌的身影，也讓彰化這座城市愈來愈好。

王惠美說，3隊新成立的志工隊是彰化市阿夷社區發展協會志工隊、埔鹽鄉埔鹽社區發展協會志工隊及彰化縣新住民發展協會志工隊，歡迎他們加入志工大家庭，而縣府自9月起舉辦5場次推廣志願服務系列活動，並將在9月11日、10月8日舉辦「一日志工體驗活動」，邀請已退休或準備退休的鄉親前往社區及身障機構服務體驗，期待未來成為志工服務生力軍。

9月26日將舉辦「青銀共學e起來」活動，希望長輩能學會操作手機，既跟上時代潮流，也讓生活更方便。還有二場大活動於11月3日在員林藤山步道舉行「志工大會師健行活動」， 12月7日在員林演藝廳辦理「彰化縣模範志工表揚活動」。

當志工已17年的陳素雲與社區志工們曾拿下「全國關懷據點金點獎」，當年是因參加埔鹽鄉廍子社區的古井風華再現活動，後來當爐主的丈夫因工作得常往返大陸，她只好代丈夫接下服務工作，她笑說「從以前憨憨的農村婦女，只會照顧自家人，成為踏出去照顧更多社區人」。

陳素雲說，因為當上社區幹部得面對每年的評鑑，她從不會電腦，到巴著兒子學電腦，只為要能寫出評鑑內容、要能上台做簡報，激發出她很多潛能，而志工們一起服務，一起幫助別人，也多了很多互相關懷的姐妹，生活更快樂，志工們還得上很多課程，也讓自己成長，她現在成為社區發展輔導委員會委員，除了要輔導更多社區健全服務，也希望讓更多民眾加入快樂志工行列。