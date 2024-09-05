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迎風邀月慶中秋13日晚梧棲中正田徑場登場 剝柚子最快有獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中秋晚會是台中市梧棲區公所每年年度大活動，今天開記者會說明今年晚會內容。記者游振昇／攝影
中秋晚會是台中市梧棲區公所每年年度大活動，今天開記者會說明今年晚會內容。記者游振昇／攝影

中秋節將到，中秋晚會是台中市梧棲區公所每年的年度大活動，梧棲區長溫國宏今天表示，今年中秋活動本月13日晚上7點將在梧棲中正路田徑場舉辦，安排表演節目、趣味競賽，梧棲區公所已連續舉辦5年的「梧棲區民歌唱大賽」，活動當晚也有歌唱大賽頒獎，冠軍可上舞台和職業歌手同台飆歌。

區長溫國宏表示，經過8月17日激烈的「梧棲區民歌唱大賽」，共選出20名梧棲在地歌唱好手，將在中秋活動當晚頒獎。

今年中秋晚會將邀請藝人荒山亮、南方二重唱、蔡家蓁，為今年的晚會帶來表演，溫國宏感謝台中港酒店對五七藝文季活動的支持。

中秋晚會活動當天有表演節目，也安排應景的剝柚子比賽，現場報名參加，速度最快的前3名有全聯禮券等，摸彩活動逾100項的摸彩品，包含電視機、腳踏車、吸塵器、氣炸鍋、微波爐、手機及平板等。

中秋節 柚子 梧棲

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