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台中花市推花卉盆栽 搶攻中秋商機

中央社／ 台中5日電

中秋節即將到來，台中市農業局今天攜手台中市花卉批發市場舉辦花卉盆栽展示會，希望在「花好月圓」時節，大家可以選擇花卉盆栽做為伴手禮，至少可以維持2個月到半年。

農業局攜手台中花卉批發市場今天在捷連綠線市政府站舉辦花卉盆栽展示會，台灣區花卉運銷合作社理事主席林坤田、台中市農業局副局長蔡勇勝、台中捷運公司代理總經理葉進財等人都到場站台行銷。

蔡勇勝表示，中秋節是「花好月圓」時節，民眾選擇伴手禮時，花卉盆栽賞心悅目又持久，這次推出一系列中秋佳品，精選幾款優質農產伴手禮盒及時尚美觀花卉盆栽，為市民提供更多元送禮選擇，增添節日氛圍。

台中市花卉批發市場說明，這次邀請花藝老師展示創意與才華，將花卉、觀葉植物和盆栽進行巧妙搭配，創造出精緻美麗盆栽產品，不僅能為家中或辦公室增添綠意和美感，也能帶來療癒感。

花卉批發市場表示，今天推薦花卉盆栽首選易於照護材料，每週僅需給水1次（多肉植物可延長至2週），並保持環境通風，定期讓多肉植物曬太陽，1盆可以維持2個月到半年，讓民眾能長時間欣賞到盆栽美麗。

花卉盆栽已漸漸成為中秋節送禮選擇之一，花卉批發市場指出，中秋花卉盆栽連同花器單價新台幣1000元到1500元之間，約能為花店增加2到3成業績。

除了花卉之外，農業局也推薦台中市優質農特產品，蔡勇勝說，包括大安豬肉製品、山城地區甘露梨及各區的米、特色蜂蜜等，也可以成為送禮選擇。

中秋節 台中市 盆栽

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