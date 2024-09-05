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台中「天津曬衣節」9月6日登場 夏日清倉、好康摸彩全滿足

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
天津路服飾商圈推出100元及200元特賣館，現場不斷補貨讓民眾買得過癮。記者宋健生/攝影
天津路服飾商圈推出100元及200元特賣館，現場不斷補貨讓民眾買得過癮。記者宋健生/攝影

台中市天津路服飾商圈為秋冬揭開華麗序幕，一年一度的「天津曬衣節」將於9月6日至9月8日盛大登場，內容包括夏季清倉特賣會、按讚評論送好禮、曬衣節摸彩趣等特色行銷活動。天津路服飾商圈主委張聖明表示，此次活動將以封街方式舉辦，帶給大家無限歡樂的購物體驗。

張聖明指出，在活動中，天津路服飾商圈將提供數千種夏季服飾，包括日韓進口服飾和精品服飾，推出100元及200元特賣館吸引民眾，確保有超過上萬件衣服，現場不斷補貨，讓民眾能買得過癮。

天津路服飾商圈為營造一個歡樂購物的環境，讓大家享受購物的樂趣，於特賣館消費皆可獲贈摸彩券一張，50吋大電視讓民眾帶回家，透過摸彩活動與消費者的互動，提升整個購物體驗。

為促進天津商圈內店家的曝光度與顧客互動，當天民眾只需按讚追蹤天津商圈內指定店家的 Facebook 粉絲專頁，並在 Google 商家上留下五星評論，即可獲得摸彩券、環保提袋等特色禮品。

另外，活動期間透過「商圈嬉遊季」的Line@群組，為六都主題活動打造一個無縫連結的互動平台。加入群組後，可隨時掌握最新的優惠店家資訊與活動動態，同時也特別設計了商圈特色問答遊戲，民眾只要在官方帳號內答題成功，即可於活動現場兌換限量贈品。

民眾還可參加月月抽活動，每月抽出10組商圈體驗遊程，一人抽中二人同行，讓活動增添更多驚喜與樂趣。

張聖明表示，作為天津商圈的年度活動，每年都吸引無數外地遊客和台中居民參加。此次夏季清倉特賣會將展示一系列豐富多元的服飾，涵蓋時尚前沿的日韓進口服飾及精品。無論是潮流前衛的時尚愛好者，還是注重品位的高端消費者，都能在這裡找到心儀好物。

這次曬衣節，天津商圈特別準備豐厚獎品。在活動期間，滿百即贈摸彩券，讓大家都有機會獲得50吋電視及精美家電等好禮。張聖明說，這不僅是一份驚喜，更是對民眾支持的感謝。

張聖明希望，曬衣節能夠為消費者帶來難忘的購物體驗，每位民眾也都能找到喜愛的服飾帶回家，讓生活更加絢爛多彩。

天津曬衣節活動地點在天津路二段的中清路至山西路段之間。民眾立即加入https://lin.ee/3JSImUT，享受專屬優惠與互動樂趣，探索每一個城市商圈的無限魅力。

台中天津路服飾商圈一年一度的「天津曬衣節」將於9月6日至9月8日盛大登場。記者宋健生/攝影
台中天津路服飾商圈一年一度的「天津曬衣節」將於9月6日至9月8日盛大登場。記者宋健生/攝影

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