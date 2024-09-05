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價格好農民搶種 高麗菜菜苗出貨亮黃燈
凱米颱風結束逾一個月，被稱作「菜王」的國民蔬菜高麗菜，菜價高居不下，平地農民看好後勢，8月大量購入菜苗種植，農政單位監控甘藍育苗場出貨量顯示，菜苗出貨亮起黃燈，距離跨入紅燈僅一步之遙。民眾最快可在10月中旬買到親民價高麗菜。
南部攤販零售市場的國產高麗菜每台斤42元到58元，每顆平均2至2.5台斤，一顆高麗菜輕易破百元，家庭主婦忍不住喊貴，攤販「體貼」剖半賣，價格低又較快食用完畢。彰化縣是國產高麗菜的第四大產地，價格也和南部一樣。
溪湖鎮果菜市場公司總經理徐鉦傑說，現在沒平地高麗菜，都來自梨山等高山高麗菜，每公斤上價76.6元，下價42.2元，均價55.4元，「價格很好」。
菜農洪鈿豐表示，對照去年同期的台北果菜批發市場拍賣價，高麗菜每公斤最高價110元，均價75元，今年最高價70元，均價45元，今年相對便宜。
洪鈿豐指出，農政單位監控甘藍育苗場出貨量顯示，7至8月初甘藍種苗種出貨量527.6萬株，8月以後503.9萬株，去年同期各是382.4萬株、504.4萬株，可見凱米過後農民大量種植高麗菜，以主要產區彰化縣為例，最快一個月後可採收上市，價格一定比現在親民。
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