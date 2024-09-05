台中天津路曬衣節 明起連3天

台中天津路有300多家服飾店，有中部五分埔之稱。一年一度「天津路曬衣節」9月6到8日（周五到周日）登場，現場天津路2段（梅川西路至山西路間）封街，周邊淨空、禁停車輛，禁止汽、機車通行。市府交通局指出，附近有11處停車場，距離從100到350公尺，方便使用。

台中天津路商圈是中部服飾批發業最大據點，主委張聖明說，商圈超過300家服飾店，曬衣節6日起一連舉辦3天，現場設置100元與200元兩個特賣專區，銷售春夏過季服裝。另店家折扣從1折起，趁換季撿便宜。

張聖明說，近年網路銷售興起，實體店家生意大受影響，天津路服飾店好逛且不少第二代也學習網路銷售，曬衣節正好可以讓虛實整合，拓展市場。

第二警分局指出，管制路段包含天津路2段(中清路至山西路)，不含青島路、青島西街等路口。活動範圍場地汽機車全面禁止通行，兩側路邊及周邊停放車輛淨空。管制時間從9月6日清晨6點至晚間9點；9月7、8日，每天上午11點至晚間9點。

周邊共有11處停車場，步行距離從100到350公尺，方便開車民眾選擇。大眾交通運輸資訊，公車可搭6、6副、29、32、33、61、86、86E、86W、101、108、500、500延、500延區2、500延區3、525、綠4號公車，在天津路商圈下車，步行1分鐘到達。捷運在中清文心站下車，沿中清路方向往市區步行700公尺約7分鐘可到。