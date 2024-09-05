台中最大社宅 「豬事圓滿好宅」動工

台中市北區「豬事圓滿好宅」社會住宅昨動工，是目前台中量體最大的社會住宅，前身是肉品市場，總經費62.5億元，興建地上20層、地下4層1085戶，預定2029年完工。此案完工後，台中完工及興辦中的社宅達8454戶，朝目標1萬戶邁進。

豬事滿意好宅以「共好聚落 圓滿生活」為主軸，底層開放式空間，可作為街弄、迴廊及休憩場域。廣場角落銜接豬事圓滿公園，整體景觀綠化及步道，居民可自由穿梭。

市議員陳俞融表示，豬事圓滿好宅要約5年工期，她說，針對未來肉品市場轉型的第三期商業區，希望提出詳細規畫期程，務必盡速開工，回應北區市民期待。

市議陳政顯指出，盧市府把嫌惡設施打造為好宅與公園，克服諸多困難，例如把豬移往彰化屠宰等，讓北區環境煥然一新，值得肯定。

盧秀燕說，中市府提供全國最優惠的「567777」社宅租金方案，不限首批居民，均享有首年5折、第二年6折及第三年之後都享7折的租金優惠。針對設籍台中的勞工及家有幼兒的青年家庭，申請入住資格再加分，提升年輕人入住機會。經濟或社會弱勢者的關懷家庭，續租期限從6年延長到12年。

市府推動65歲以上「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，只要申請人與戶籍內直系親屬在台中市僅持有1戶無電梯的住宅，且該住宅符合「社會住宅包租代管第4期計畫」規定，即可由市府委託的包租代管業者包租，並按以屋換屋的方式入住社會住宅。