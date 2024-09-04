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台中化妝品工廠積欠13員工薪資 勞工局：可限期給付並持續處罰

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市神岡區1家化妝品材料加工廠，因積欠13名員工3個月的薪水，遭員工向市府勞工局提出申訴。勞工局今表示，6月5日已實施勞動檢查，確認該工廠未依法全額給付工資，違反勞動基準法第22條第2項規定，8月23日已依法處以2萬元罰鍰，若工廠再不給付，可以再令其「限制給付」並繼續依法予以處罰。

據了解，員工向勞工局申訴說，工廠代工化妝品外包裝噴漆，經營了10幾年有兩間廠房，因生意不佳，收到只剩一間。今年過完年後，包含副廠長在內的13名員工，3到5月的薪水都沒給，每個人最少積欠2萬3千元，最多將近40萬元，加起來近2百萬，且從去年8月就沒有幫他們繳勞健保，他們因此陸續離職。

勞工局說，他們5月接獲陳情信，指這家工廠未給付工資及未提供服務證明書。於是6月5日實施勞動檢查，發現的確未依法全額給付工資，違反勞動基準法第22條第2項規定，6月19日寄發檢查結果通知書予該工廠，8月23日處以2萬元罰鍰。

勞工局說，7月5日召開第2次調解會議，工廠老闆表示目前仍營運中，必須優先照顧在職員工，因此無法給付積欠工資，勞資雙方無法達成共識，致調解不成立。

據了解，除了勞工局可以行政調解，也有部分員工已經直接向台中地方法院勞動法庭提出告訴，若仍調解不成，若法院判決欠薪成立，可以強制執行，要求工廠償還薪資。

勞工局 化妝品 薪水

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