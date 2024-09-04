看過來！中秋節彰化縣有5鄉鎮市將停收垃圾
本月17日是中秋節，彰化縣部分鄉鎮市的垃圾青運時間有變動，包括彰化市、溪湖鎮、北斗鎮、溪州鄉及竹塘鄉將暫停沿線收運垃圾，其餘鄉鎮市垃圾收運服務不打烊，環保局請民眾配合各鄉鎮市垃圾收運時段丟垃圾。
環保局提醒民眾，烤肉活動使用過的木炭、火種等易燃物，應確實滅火並用水澆熄，裝袋丟入垃圾車；瓦斯罐等高壓瓶罐，應排空後交付回收車；竹籤、牙籤等尖銳物品務必折斷後並裝袋丟入垃圾車，守護隊員的安全。
另外，烤肉常見的蚵殼、蝦殼、動物海鮮骨頭、玉米筍、茭白筍等屬一般垃圾；盛裝過生鮮食材的保麗龍(盤、托盤)因含有汙垢亦屬一般垃圾，請交付垃圾車。
環保局表示，自7月1日起，加嚴實施強制垃圾分類，中秋節破袋檢查也不打烊，倘垃圾袋中發現含有資收物，即會現場要求民眾將袋中資收物拾起分類。
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