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三光國中棒球隊穿舊鞋訓練 逆轉勝奪全國冠軍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
三光國中棒球隊球員開心換上新球鞋。圖／南投縣議員簡千翔提供
三光國中棒球隊球員開心換上新球鞋。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投縣名間鄉三光國中棒球隊最近參加全國原民盃棒球賽奪得冠軍，但因經費有限，球員的配備破舊，縣議員簡千翔媒合豐營工業公司捐贈65雙高級釘鞋，總值逾30萬元，今天送鞋到學校，有球員感動到眼眶泛紅。

三光國中棒球隊靠著苦練打出好成績，球員中有不少弱勢家庭及原住民，家境條件較差，簡千翔半年前到三光國中，發現不少球員的球鞋和手套都已破舊，經細問之下才瞭解，棒球隊練球耗費很大，而球隊的資源有限，無力為球員添購新的球鞋和手套。

簡千翔開始替學校尋求資源，他拜訪幾家鞋廠，希望能媒合業者捐贈高級棒球鞋給棒球隊，卻一再碰壁，後來經友人協助，認識豐營工業公司。

董事長簡汶豐熱心公益，得知球員連基本的裝備都相當克難，直接答應贈送65雙「亞瑟士」、「美津儂」的釘鞋，今天新球鞋送到三光國中，球員都相當興奮，一個個脫下舊鞋，換上新鞋，簡千翔蹲下來幫忙看大小合不合腳。

三光國中校長吳明順說，縣議員和企業能夠伸出援手，關切偏鄉弱勢學生，讓社會充滿希望，球員們也圍在一起，合唱「感恩的心」，感謝簡千翔和簡汶豐。

豐營公司董事長特助簡佑庭說，希望球員有了新球鞋，能夠在球場上全力發揮，取得更好成績。簡千翔說，三光國中棒球隊的球員在艱困環境成長，更能展現韌性，球隊參加全國大賽，一再逆轉勝，可以看出球員不屈不撓的志氣。

豐營工業公司捐贈65雙高級釘鞋，幫助三光國中棒球隊。圖／南投縣議員簡千翔提供
豐營工業公司捐贈65雙高級釘鞋，幫助三光國中棒球隊。圖／南投縣議員簡千翔提供
簡千翔和棒球隊球員擊掌加油。圖／南投縣議員簡千翔提供
簡千翔和棒球隊球員擊掌加油。圖／南投縣議員簡千翔提供
三光國中棒球隊球員展現韌性，拿下全國原民盃棒球賽冠軍。圖／南投縣議員簡千翔提供
三光國中棒球隊球員展現韌性，拿下全國原民盃棒球賽冠軍。圖／南投縣議員簡千翔提供

南投縣 簡千翔 議員

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