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永不放棄單車賽騎上合歡山 武嶺停車場6日起封閉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山武嶺掛出公告提醒，武嶺停車場於9月6日下午3時起至9月7日下午3時暫停開放。圖／擷自臉書「中橫路況交通資訊站」
合歡山武嶺掛出公告提醒，武嶺停車場於9月6日下午3時起至9月7日下午3時暫停開放。圖／擷自臉書「中橫路況交通資訊站」

「2024 NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺自行車活動7日登場，也是今年「96聯賽」第5站。為因應賽事，武嶺停車場於後天（6日）下午3時起至7日下午3時封閉不開放；且活動適逢假日，合歡山恐塞車，縣府已要求加強交通疏導。

96自由車聯賽為國內指標性自行車賽事，今年邁入第4屆，第5站「NeverStop永不放棄挑戰巔峰－武嶺」，由台灣自由車運動協會主辦，南投縣政府為指導單位，7日登場，路線從埔里地理中心碑出發，沿台14、14甲線直上合歡山武嶺。

而為因應自行車賽事活動需求，合歡山武嶺近期已掛出公告提醒，武嶺停車場於6日（五）下午3時起至7日（六）下午3時暫停開放。但停車場封閉公告一出，加上該賽事舉辦時間適逢周六假日，上山旅遊民眾較多，合歡山恐塞車引發討論。

不少民眾認為，合歡山是熱門景點，假日遊客多，汽機車及自行車搶道，有安全疑慮，選手無法安心衝刺，也影響其他用路人，應辦在平日為宜；但也有人覺得，假日能參賽的人才多，很多活動才會辦在周末，況且也不是經常辦，應互相體諒。

南投縣政府則表示，基於提升運動風氣，正面宣導運動價值，並考量該賽事活動已刻意避開暑假，且是剛開學後不久的周末，民眾出遊興致較低，因此同意辦理，但要求主辦單位加強相關交通管制措施，警方也將協助沿線交通疏導工作。

合歡山 武嶺 自行車

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