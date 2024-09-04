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台中豬事圓滿好宅動土 1085戶預計118年完工

中央社／ 台中4日電

台中市北區「事圓滿好宅」今天動土，中市府斥資新台幣62億5000餘萬元，規劃1085戶住宅單元，預計118年完工。市長盧秀燕說，市府完工及興辦中的社宅已逾8000戶。

盧秀燕致詞指出，「豬事圓滿好宅」為台中市目前量體最大的社宅，預計規劃地上20層、地下4層，共計興辦1085戶，台中市完工加上興辦中的社宅已正式突破8000戶，持續朝1萬戶目標邁進。

盧秀燕表示，自她上任以來積極推動台中肉品市場轉型，雖曾面對質疑聲浪，但她仍下定決心要遷移屠宰場，改善當地居民因長期受噪音、氣味影響的周邊環境及居住品質。

盧秀燕說，感謝議員支持相關政策和經費預算，市府推動整體分期分區開發計畫，將近5公頃土地，變更為公園用地、住宅區及商業區，已經將鄰避的肉品市場變成豬事圓滿公園、社會住宅。今天見證好宅正式動工的重要時刻，感謝北區議員、里長和居民們支持。

「豬事圓滿好宅」是今年繼西屯中央公園好宅、東區干城好宅及西屯國安2、3期好宅開工後，市府斥資62億5000餘萬元，打造北區第一座優質社宅。

今天出席動土典禮的民進黨台中市議員陳俞融表示，北區社宅在今天終於動土，工期約5年，完工已是盧秀燕卸任後，盧秀燕在第1任期內早已提出遷移北區肉品市場，拖到第2任才做相關後續規劃，時程確實太晚。

盧秀燕 社宅

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