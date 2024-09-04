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彰化鹿港1鵪鶉場感染禽流感 今撲殺3萬4236隻鵪鶉

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒，計撲殺3萬4236隻鵪鶉。圖／動防所提供
彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒，計撲殺3萬4236隻鵪鶉。圖／動防所提供

彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場上月31日傳出異常死亡，彰化縣動物防疫所派員進行移動管制，並採樣送獸醫研究所進行檢驗，確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒，計撲殺3萬4236隻鵪鶉。

動物防疫所籲請養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作。

動防所表示，養禽場如有異常死亡狀況，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所(04-7620774)，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下之罰鍰。　

彰化縣政府籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場若被查未依防治措施，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。

彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒，計撲殺3萬4236隻鵪鶉。圖／動防所提供
彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒，計撲殺3萬4236隻鵪鶉。圖／動防所提供
彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒，計撲殺3萬4236隻鵪鶉。圖／動防所提供
彰化縣鹿港鎮一處鵪鶉場確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此鵪鶉場撲殺清場及消毒，計撲殺3萬4236隻鵪鶉。圖／動防所提供

動物 禽流感

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