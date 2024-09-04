南投爭取越南旅客 行銷合歡山日月潭7大旅遊軸線

爭取越南旅客到南投旅遊，縣府與業者參加胡志明市國際旅展，行銷八卦山、合歡山星空、集集鐵道、茶香工藝、藝術溫泉、玉山溫泉、日月潭觀光7大旅遊軸線及下半年精彩活動。

南投縣政府積極拓展國際觀光市場，繼新加坡旅展後，縣府觀光處長陳志賢率縣內觀光業者於2日至8日參加越南胡志明市國際旅展，並拜會越南觀光旅遊相關單位，陳志賢說，南投擁有日月潭、清境農場、合歡山等深受國際客喜愛景點，這次參展不僅針對自由行遊客，也積極推動員工旅行、深度旅遊、特色活動。

縣府觀光處今天表示，製作越南語摺頁向越南民眾及業者推廣南投縣自然風光、觀光工廠、鄉村旅遊、原民文化、溫泉泡湯、美食小吃，並介紹八卦山、合歡山星空、集集鐵道、茶香工藝、藝術溫泉、玉山溫泉、日月潭觀光7大旅遊軸線，及「台灣好行」便利路網。

觀光處表示，胡志明市國際旅展明天正式開幕，南投縣政府在台灣館設攤展示特色景點並宣傳下半年主題活動，包含即將登場的日月潭國際萬人泳渡、10月南投世界茶業博覽會、11月露營主題嘉年華等；今天也參加推廣會展示合歡山鳶峰星空劇場、信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋、竹山鎮瑞龍瀑布園區等近年開發的新景點。

南投縣長許淑華透過新聞稿表示，越南是東南亞快速成長旅遊市場，據交通部觀光署統計2023年越南旅客來台達38萬多人次，是台灣重要入境客源地之一，她上任後積極辦理國際行銷，並讓國際客來南投更友善，盼吸引更多國際旅客，提升縣內觀光產值。