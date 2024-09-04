豐原葫蘆墩圳親水河岸裝置藝術成七彩霓虹燈？ 正反意見都有

台中市豐原區葫蘆墩圳一期掀蓋工程完工後成許多人散步的親水河岸，原有一座「城市沃壤」裝置藝術，最近增設LED燈飾，加強裝置照明，引起正反二極反應，有人說新燈飾強化亮點好看，有人批評像七彩霓彩燈，沒有美感。

這座裝置藝術設在豐原區新生此路和三民路口，是親水河岸重要工程重點，8座紅色的構造花體，由下往上看像綻放花朵，由上往下看如水的漣漪，下方平台原本有曲度高低變化，常有小朋友在平台跑跳 嬉戲，也有學生爬上平台高處坐下看風景，平台後來拆除，最近更在裝置藝術邊條加設LED燈，五顏六色燈飾，夜間點亮後成該區另一特色。

但有人最近在網路批評「豐原最美裝置藝術，遭魔改」，有網友說這是強暴眼睛的五彩配色，還有人質疑無法理解為何什麼夜間照明都要改七彩霓虹燈。

台中市議員陳清龍是台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長，他積極推動「水岸花都」，也持續推動二期工程中。

陳清龍表示，當初設計的平台木板可遮蔭遮陽，但後來成為街友休息地方，這幾年來風吹雨淋有毀損，去年台中市水利局才斥資拆除木板改為花圃，霓紅燈由該促進會認養，投入25萬元，上月底裝置完成，前幾年燈會時，該處即設有燈飾，促進會改為LED燈較省電且壽命長，他說有人戲稱像「七彩檳榔攤」，大家看法不一，見仁見智，可接受公評，也有人稱讚新燈飾好看。