快訊

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豐原葫蘆墩圳親水河岸裝置藝術成七彩霓虹燈？ 正反意見都有

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區葫蘆墩圳一期掀蓋工程後，在豐原區三民路與新生北路口設置「城市沃壤」裝置藝術，最近新增LED燈點亮此裝置。記者游振昇／攝影
台中市豐原區葫蘆墩圳一期掀蓋工程後，在豐原區三民路與新生北路口設置「城市沃壤」裝置藝術，最近新增LED燈點亮此裝置。記者游振昇／攝影

台中市豐原區葫蘆墩圳一期掀蓋工程完工後成許多人散步的親水河岸，原有一座「城市沃壤」裝置藝術，最近增設LED燈飾，加強裝置照明，引起正反二極反應，有人說新燈飾強化亮點好看，有人批評像七彩霓彩燈，沒有美感。

這座裝置藝術設在豐原區新生此路和三民路口，是親水河岸重要工程重點，8座紅色的構造花體，由下往上看像綻放花朵，由上往下看如水的漣漪，下方平台原本有曲度高低變化，常有小朋友在平台跑跳 嬉戲，也有學生爬上平台高處坐下看風景，平台後來拆除，最近更在裝置藝術邊條加設LED燈，五顏六色燈飾，夜間點亮後成該區另一特色。

但有人最近在網路批評「豐原最美裝置藝術，遭魔改」，有網友說這是強暴眼睛的五彩配色，還有人質疑無法理解為何什麼夜間照明都要改七彩霓虹燈。

台中市議員陳清龍是台中市繁榮葫蘆墩促進會理事長，他積極推動「水岸花都」，也持續推動二期工程中。

陳清龍表示，當初設計的平台木板可遮蔭遮陽，但後來成為街友休息地方，這幾年來風吹雨淋有毀損，去年台中市水利局才斥資拆除木板改為花圃，霓紅燈由該促進會認養，投入25萬元，上月底裝置完成，前幾年燈會時，該處即設有燈飾，促進會改為LED燈較省電且壽命長，他說有人戲稱像「七彩檳榔攤」，大家看法不一，見仁見智，可接受公評，也有人稱讚新燈飾好看。

台中市 燈飾 裝置藝術

延伸閱讀

營生工具被偷 豐原警6小時偵破阻小偷銷贓…被害人夫妻淚謝

錼創：毛利率還會向上

一年只鬧一晚！ 2024「鬼門關夜市」苗栗苑裡9／1開逛 「百鬼童樂祭」今先登場

豐原警濫查個資賺19萬外快 收押後今被起訴、恐被免職

相關新聞

瞄準2026選舉 彰化民進黨舉辦青年營尋覓政治千里馬

國內各政黨瞄準2026九合一選戰，民進黨已經起跑，彰化縣黨部和台灣民主學院合辦Team Taiwan「新生代青政治」青年...

豐原葫蘆墩圳親水河岸裝置藝術成七彩霓虹燈？ 正反意見都有

台中市豐原區葫蘆墩圳一期掀蓋工程完工後成許多人散步的親水河岸，原有一座「城市沃壤」裝置藝術，最近增設LED燈飾，加強裝置...

台中天津路服飾商圈曬衣節6日起跑 折扣1折起甚至更低

台中市天津路服飾商圈是中部服飾批發業最大據點，一年一度的曬衣節活動6日起一連舉辦3天，現場設置100元與200元兩個特賣...

彰化縣各公所員工體適能5成不合格 今年再啟動校園檢測

彰化縣衛生局去年針對鄉鎮市公所員工辦理體適能檢測，發現在4項檢測中，包括心肺耐力、柔軟度及核心肌群等3項，都超過5成不合...

南投埔里路邊停車調降單日費率120 草屯擬設月租格

南投草屯、埔里路邊停車格收費上路均已滿月，兩地公所會同廠商盤點民眾使用情形，研擬調整收費方式。埔里從即日起調降全天停車費...

台中天津路曬衣節6日登場 封街管制交通路線看這邊

一年一度的台中北區「天津路曬衣節」活動，將在本月6日至8日登場，為期3天，現場採封街管制，封閉路段是天津路2段（梅川西路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。