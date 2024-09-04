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瞄準2026選舉 彰化民進黨舉辦青年營尋覓政治千里馬
國內各政黨瞄準2026九合一選戰，民進黨已經起跑，彰化縣黨部和台灣民主學院合辦Team Taiwan「新生代青政治」青年營，培養從政人才；彰化縣黨部今表示，鼓勵學員關心社會議題，黨部將從中尋找下屆選舉的助選人員及潛力從政者。
Team Taiwan「新生代青政治」青年營在埔心鄉蘑菇部落農場舉行，限18至35歲青年報名，來了45人，其中兩成來自台北、高雄等外縣市，彰化縣黨部感到振奮，出動專車到員林火車站接送。
「青年是台灣進步的動力。」縣黨部主委楊富鈞說，總統賴清德積極傾聽和落實年輕世代朋友的意見，期待讓台灣成為美好國家，彰化縣黨部舉辦青年營，邀請從政黨員分享理念和經驗，期盼青年未來能充分發揮能量之外，課程模擬選戰場景，培養青年對政治的興趣，讓優秀青年人才投入2026選舉。
課程安排民進黨中央黨部政策會執行長王義川、總統府副秘書長何志偉等黨公職人員談參政經驗、年輕世代國際觀和參與公共事務、新聞攻防、文宣幕僚角色，提供青年參與政治所需的成長養分，民進黨中執委林益邦、彰化縣信賴台灣之友會理事長何黎星，和立法委員黃秀芳、陳秀寶等彰化黨公職人員與會也提供經驗。
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