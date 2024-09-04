快訊

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞄準2026選舉 彰化民進黨舉辦青年營尋覓政治千里馬

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣黨部和台灣民主學院合辦Team Taiwan「新生代青政治」青年營，尋覓2026選舉可造之才。圖／民進黨彰化縣黨部提供
彰化縣黨部和台灣民主學院合辦Team Taiwan「新生代青政治」青年營，尋覓2026選舉可造之才。圖／民進黨彰化縣黨部提供

國內各政黨瞄準2026九合一選戰，民進黨已經起跑，彰化縣黨部和台灣民主學院合辦Team Taiwan「新生代青政治」青年營，培養從政人才；彰化縣黨部今表示，鼓勵學員關心社會議題，黨部將從中尋找下屆選舉的助選人員及潛力從政者。

Team Taiwan「新生代青政治」青年營在埔心鄉蘑菇部落農場舉行，限18至35歲青年報名，來了45人，其中兩成來自台北、高雄等外縣市，彰化縣黨部感到振奮，出動專車到員林火車站接送。

「青年是台灣進步的動力。」縣黨部主委楊富鈞說，總統賴清德積極傾聽和落實年輕世代朋友的意見，期待讓台灣成為美好國家，彰化縣黨部舉辦青年營，邀請從政黨員分享理念和經驗，期盼青年未來能充分發揮能量之外，課程模擬選戰場景，培養青年對政治的興趣，讓優秀青年人才投入2026選舉。

課程安排民進黨中央黨部政策會執行長王義川、總統府副秘書長何志偉等黨公職人員談參政經驗、年輕世代國際觀和參與公共事務、新聞攻防、文宣幕僚角色，提供青年參與政治所需的成長養分，民進黨中執委林益邦、彰化縣信賴台灣之友會理事長何黎星，和立法委員黃秀芳、陳秀寶等彰化黨公職人員與會也提供經驗。

民進黨 青年

延伸閱讀

彰化9月16日起發重陽敬老金 24萬名長者受惠

彰化83歲老婦騎腳踏車被貨車撞倒拖到平交道 路人按緊急鈕仍不治

【即時短評】國民黨吹對決主旋律 民進黨畫暫時休止符

彰化縣垃圾分類加嚴被罵翻 環境部長則稱值得各縣市學習

相關新聞

瞄準2026選舉 彰化民進黨舉辦青年營尋覓政治千里馬

國內各政黨瞄準2026九合一選戰，民進黨已經起跑，彰化縣黨部和台灣民主學院合辦Team Taiwan「新生代青政治」青年...

豐原葫蘆墩圳親水河岸裝置藝術成七彩霓虹燈？ 正反意見都有

台中市豐原區葫蘆墩圳一期掀蓋工程完工後成許多人散步的親水河岸，原有一座「城市沃壤」裝置藝術，最近增設LED燈飾，加強裝置...

台中天津路服飾商圈曬衣節6日起跑 折扣1折起甚至更低

台中市天津路服飾商圈是中部服飾批發業最大據點，一年一度的曬衣節活動6日起一連舉辦3天，現場設置100元與200元兩個特賣...

彰化縣各公所員工體適能5成不合格 今年再啟動校園檢測

彰化縣衛生局去年針對鄉鎮市公所員工辦理體適能檢測，發現在4項檢測中，包括心肺耐力、柔軟度及核心肌群等3項，都超過5成不合...

南投埔里路邊停車調降單日費率120 草屯擬設月租格

南投草屯、埔里路邊停車格收費上路均已滿月，兩地公所會同廠商盤點民眾使用情形，研擬調整收費方式。埔里從即日起調降全天停車費...

台中天津路曬衣節6日登場 封街管制交通路線看這邊

一年一度的台中北區「天津路曬衣節」活動，將在本月6日至8日登場，為期3天，現場採封街管制，封閉路段是天津路2段（梅川西路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。