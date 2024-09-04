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彰化9月16日起發重陽敬老金 24萬名長者受惠

中央社／ 彰化縣4日電

彰化縣政府為慶祝重陽節，舉辦系列活動，並於16日起發放重陽敬老禮金及敬老婚禮禮金，今年重陽敬老禮金新台幣1000元約有24萬名長者受惠。

彰化縣政府今天舉行重陽敬老系列活動記者會，彰化縣長王惠美致詞時表示，重陽敬老禮金及敬老婚禮禮金將從16日起發放，百歲人瑞會獲贈1萬元禮金、金鎖片、敬老狀及禮品。

重陽敬老禮金發放對象為民國113年1月1日前設籍彰化縣，且直到重陽當月均未遷出的年滿65歲長輩，以及55歲至64歲原住民長輩，禮金為1000元，約有24萬人受惠。白金婚、鑽石婚、橡樹婚禮金為每對3000元。

彰化縣重陽敬老系列活動首先由「縣長盃卡拉OK歌唱比賽」登場；9月14日將舉行「我愛我的老樣子」，由長輩與青年共組跨齡設計團隊，進行時尚穿搭及走秀。

10月6日「高齡同學會」，邀請縣內264名100歲以上人瑞以及結婚滿70年白金婚長者，一同歡慶重陽佳節，目前彰化縣最高年紀為111歲長者。

10月13日將舉辦「Switch on！銀髮拉密大賽」，透過桌遊與電玩遊戲，拉近長輩與青年世代距離。10月26日「社區照顧關懷據點成果展」，透過縣內349個據點交流，激勵創意，提供長輩多元服務。

重陽敬老禮金 長輩

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