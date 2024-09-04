彰化縣各公所員工體適能5成不合格 今年再啟動校園檢測

彰化縣衛生局去年針對鄉鎮市公所員工辦理體適能檢測，發現在4項檢測中，包括心肺耐力、柔軟度及核心肌群等3項，都超過5成不合格，均建議注意及加強運動。縣長王惠美今天並宣布接續啟動校園教職員工體適能檢測，預估在年底前，達成31所學校1000人的檢測目標。

縣府今天上午在彰化市信義國中小學宣布啟動校園體適能檢測，縣長王惠美說，繼去年鄉鎮市公所體適能檢測列車啟動後，縣府與各鄉鎮市公所一起合作，體適能活動的成效很好，鄉鎮涵蓋率達100%，檢測1469人，今年接續從校園出發，來到學校舉辦體適能活動。

王惠美說，教職員是學校的重要資產，平時忙著顧好學生，回到家裡的忙家裡的事，希望教職員們也能顧自己的健康，預計12月底前完成初步預約的31所學校，服務人數近1000人，後續也歡迎各學校可向衛生局保健科預約，藉此讓大家知道自己的體適能狀況，也提醒大家要注意BMI，避免三高，讓身體更好。

王惠美表示，人的體能在25歲後逐漸走下坡，每年約衰退1%。過去有的要花很多錢針對病症來進行治療，現在透過「體適能檢測」來發現平時忽略的體能變化，希望大家能早期發現，早期治療。

彰化縣衛生局表示，體能包括肌力、心肺耐力及柔軟度，去年「公所體適能檢測」的結果顯示，整體來說4項檢測中有3項近5成表現較不理想，需加強運動。

在「肌力」方面，約3成的人握力表現不理想，需特別注意是否存在衰弱及肌少症的潛在風險；在代表「心肺耐力」的3分鐘登階測試中，近5成的結果不理想，建議可定期進行有氧運動，以持續提升心肺功能。

在「柔軟度」測試中的坐姿體前彎，約6成表現不佳，柔軟度不足可能會導致肌肉僵硬或增加運動受傷風險，鼓勵大家多進行伸展運動或瑜伽來改善；在「核心肌群」的1分鐘屈膝仰臥起坐測試中，約有5成顯示核心肌群力量和耐力有待加強。

衛生局強調，運動量不足會增加心血管及三高風險，且長期缺乏運動也可能導致衰弱和肌少症；運動不僅能促進新陳代謝，消耗熱量，防止脂肪堆積，還能增強心肺功能，延緩身體功能衰退。