南投埔里路邊停車調降單日費率120 草屯擬設月租格

南投草屯、埔里路邊停車格收費上路均已滿月，兩地公所會同廠商盤點民眾使用情形，研擬調整收費方式。埔里從即日起調降全天停車費率，單日收費上限自240元降為120元，實施至明年8月底；草屯將針對使用率較低路段規畫月租車格。

為提高停車周轉率，避免路邊停車格遭占用，埔里公所於鎮內23條道路畫設947個停車格，今年7月起實施路邊停車收費，收費時段為每天上午8時至晚上8時，每小時20元，前3個月優惠30分鐘內免費，10月起恢復10分鐘內免費。

但埔里路邊停車收費上路後，不少民眾為節省停車費用，出門改騎機車、將車移往未收費巷道或選擇民營停車場等，甚至違規停車，因此停車收費狀況不如預期，經委外業者統計，自7月實施至今2個月，整體停車格平均使用率僅約1成。

公所與業者研議後決定，單日當格收費上限即日起自最高240元調降為120元，公所表示，基於使用者付費原則，公有路邊停車格收費不會喊停，但會針對民眾使用現況、民間停車場及鄰近鄉鎮實施情形作機動調整，兼顧便利與收費標準。

而草屯路邊停車格收費於7月8日上路，由於當地公有停車場實施收費多年，民眾對停車繳費接受度較高，且市區臨停需求量大，路邊停車格使用狀況穩定；唯，市區居民反映，鎮內民營及公有路外停車場有限，盼公所研議月租公有停車格。