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大學肄業青年參加職訓 考取證照順利進入職場

中央社／ 台中4日電

對於想要擁有一技之長的年輕人，勞動部勞動力發展署中彰投分署今天表示，開辦多元職前訓練班，有大學肄業的青年參加職訓後，順利考取丙級證照，進入職場每月薪資45K。

中彰投分署發布新聞稿說明，青年職前訓練學習獎勵金適用對象為15到29歲的本國籍失業青年，參加勞動部轄下各分署辦理的失業者職前訓練或產業新尖兵計畫，課程屬於勞動部公告的政策性產業課程，訓練期間達30日以上、每月訓練總時數達100小時以上，即有機會獲得每月8000元學習獎勵金，合計最高可領取9萬6000元。

中彰投分署以原本大學就讀機械系的青年小廷為例指出，小廷因家庭因素而暫停學業，想進入職場卻發現自身技能不足，因此報名參加中彰投分署勞動學苑「電腦輔助機械製圖班」職前訓練班，訓後經媒合順利進入機械工業公司任職，每月4萬5000元的穩定薪資，解決了家庭與個人的經濟問題。

小廷表示，課程所學包括工程圖學、機械加工法、機械原理、金屬材料及機械立體圖繪製軟體運用等基礎課程和實作術科練習，讓他在6個月中快速成長，更對金屬材料與加工方法有了系統的了解，結訓前他順利考取「電腦輔助立體製圖」丙級技術士證照。

小廷說，中彰投分署還透過就業中心協助他撰寫履歷、教導面試技巧及職場注意事項，讓他順利獲得在地機械工業公司聘用擔任電腦製圖人員，薪資及工作環境都讓他很滿意，現已穩定就業近3個月。

中彰投分署表示，中部地區為國內機械製造商集中地，廠商對相關工業類技術人才需求旺盛，中彰投分署台中訓練場及勞動學苑依在地產業人力需求開辦相關職前訓練課程，113年度下半年仍將陸續開辦逾30班職前訓練課程，歡迎青年上台灣就業通網站查詢。

勞動部 青年

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