台中天津路曬衣節6日登場 封街管制交通路線看這邊
一年一度的台中北區「天津路曬衣節」活動，將在本月6日至8日登場，為期3天，現場採封街管制，封閉路段是天津路2段（梅川西路至山西路間），周邊淨空、禁停車輛，全面禁止汽、機車通行。第二警分局表示，遊客可提前規畫相關交通方案，購物時需注意身上貴重財物，避免宵小有機可乘。
「天津路曬衣節」今年9月6日（周五）至8日（周日）為期3天，採取封街方式舉辦，封閉天津路2段（梅川西路至山西路間）。
(一)管制路段：
1.天津路2段(中清路至山西路)，不含青島路、青島西街等路口。
2.活動範圍場地汽、機車全面禁止通行，兩側路邊及周邊停放車輛淨空。
(二)管制時間：
1.9月6日，清晨6時至晚間9時
2.9月7日至8日，每日上午11時至晚間9時
(三)停車場位置與資訊：
1.山西停車場：北平路與山西路口，步行50公尺。
2.俥亭中清停車場：中清路近北平路，步行100公尺。
3.Times山西路2停車場：山西路與文昌一街口，步行200公尺。
4.東義停車場：北平路與山西路口，步行200公尺。
5.中清路地下停車場：曉明女中旁，步行200公尺。
6.Times武昌路停車場：中清路與武昌路，步行250公尺。
7.CITY PARKING城市車旅停車場：中清路與北平路，步行250公尺。
8.Times青島路停車場：青島路靠近文心路，步行350公尺。
9.JKS自動化停車場：青島路靠近青島一街，步行300公尺。
10.JKS自動化停車場：天津路與梅川西路，步行100公尺。
11.天使驛站停車場：青島路近梅川西路，步行200公尺。
(四)大眾交通運輸資訊：
1.公車：搭乘6、6副、29、32、33、61、86、86E、86W、101、108、500、500延、500延區2、500延區3、525、綠4號公車，於天津路商圈下車，步行1分鐘即到達。
2.捷運：中清文心站下車，沿中清路方向往市區步行約700公尺約7分鐘可到。
第二警分局呼籲，建議多搭乘大眾運輸工具，避免違規停車影響交通秩序，請用路人務必遵守路口員警及義交指揮，使交通更順暢，輕鬆換季無負擔。
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