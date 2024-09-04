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台中大動脈 捷運藍線明年動工

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中捷運藍線從台中火車站，往西直到台中港，台中市長盧秀燕昨天宣布，藍線明年將動工，預計2034年通車。記者陳秋雲／攝影
台中捷運藍線從台中火車站，往西直到台中港，台中市長盧秀燕昨天宣布，藍線明年將動工，預計2034年通車。記者陳秋雲／攝影

台中捷運藍線綜合規畫中央已核定，台中市長盧秀燕昨宣布，捷運藍線明年將動工，預計2034年通車；藍線是台中交通大動脈，總經費1615億餘元，中市府明年度預算編列88億餘元，其中土地徵收款為70億元。中市府將成立捷運工程局，以因應捷運工程大爆發。

台中市政府市政會議昨天通過明年度總預算，總金額2905億元，創下歷年新高，比今年度總預算增加135.89億，歲入歲出短差93.89億元，採賒借彌平，比今年度減少0.7億元。盧秀燕表示，雖然減少不多，但市府嚴守財政紀律。

台中市目前只有綠線營運，還有藍線、綠線延伸、橘線機場捷運持續推動；中捷藍線從台中火車站到台中港，東西向橫貫大台中地區，全長24.78公里，從台中港站到沙鹿正英路口共8站為高架化，隨後往台中火車站共12站為地下化，設有龍井機廠；另規畫往太平的藍線延伸段。

台中捷運藍線總預算1615.14億元，其中土地徵收款約130億元，中市府明年編列藍線預算88.63億元，其中70億為第一階段土地徵收款。盧秀燕表示，明年捷運藍線將動工，代表台中捷運進入新的階段，因應未來30年的捷運工程，行政院已核准中市府成立捷運工程局，打造便捷的捷運城市。

盧秀燕表示，明年總預算再創新高，主要是因應人口成長，社會福利等項目隨之調整，中市府明年推出新的福利項目「好孕專車」，提供懷孕或產期婦女免費乘車券，敬老愛心卡搭乘計程車使用率提高，加碼2億元達9.5億元；台中市公共自行車前30分鐘免費，明年增加編列1.5億元，「不怕大家騎乘」。

市府表示，明年教育預算支出仍占最大宗，因應沙鹿、北屯人口增加，將在沙鹿區增設1所國小、北屯區新建南興國中小、廍子國中及新設1所國小，還有烏日文小四，南區樹德國小二期校舍，另額外加碼1億元，聘請外籍合格教師投入英語教育。

台中捷運 盧秀燕

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