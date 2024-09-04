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中捷藍線工程 藍綠：準時發包

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱／台中報導

台中捷運進入建設期，但國內面臨缺工潮、營建成本上漲，台中巨蛋工程標案99億餘元多次流標，藍綠議員都擔心發包問題，要求務必準時發包。台中市交通局表示，藍線預計2034年通車，將分區招標、分區開工，確保工程進度。營建業表示，捷運藍線工程介面複雜，工程費用要到位，才能避免流標。

捷運藍線總經費1615.14億元，土建、軌道與機電直接工程費達1070.77億元。台中市長盧秀燕表示，明年藍線將動工，台中捷運進入建設期。多名議員說，台中巨蛋近百億工程，8次流標最後才成功標出去，各地常見公共工程流標，市府應掌握進度，絕對不允許流標。

大台中不動產開發公會理事長王至亮說，藍線明年開工，各界樂觀其成，可促進海線發展，也有助市區人口「紓壓」，對城市發展是好事；市民都期待藍線盡快動工、通車，不過捷運工程介面複雜，加上營建業缺工等因素，市府應審慎因應。

王至亮說，藍線面臨土地徵收、工程技術問題，例如經過人口密集區、特五號道路、高架橋梁等問題，市府應提早部署、克服，尤其在工程預算編列要到位，招標要避免業界信心不足而流標；針對重大工程缺工嚴重，應特別專案引進外籍勞工。

中市交通局長葉昭甫說，藍線預計2034年通車，反推訂出每年進度目標，藍線工程將分區招標、分區開工，分成多個獨立專案，可降低承攬業者壓力；市府將成立捷運工程局，可招攬捷運工程專用人力。

交通局表示，藍線基本設計以考量預算與工程介面，將妥善規畫招標策略，依市場狀況檢討工程採購分標方式，力求早日開工，加速推動藍線進度。

台中捷運

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