環境部長視察發豪語「2年解決南投垃圾山」

環境部長彭啟明昨天視察草屯垃圾山移除成果，原本高達5層樓、重達9萬公噸的草屯堆置垃圾，經打包、移除後，彭啟明發豪語，「希望2年內把南投像草屯的垃圾山全部解決」，他力挺縣府興建再生能源中心。南投縣長許淑華強調，本月將向縣議會提出專案報告，有信心蓋自己的垃圾焚化設施。

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會昨起兩天在彰化舉行，彭啟明到場表示，環境部未來6年編列30億元，逐一改善全國上百個汙染源，從源頭減少汙染源；他也稱讚彰化縣長王惠美，推動垃圾分類與破袋稽查，大幅減少垃圾量，成效全國第一，各縣市應來彰化學習。

南投縣內沒有焚化爐，堆置垃圾問題嚴重，水利署興建草屯鳥嘴潭人工湖，中央補助將緊鄰湖區的草屯垃圾山移除，目前仍有竹山、埔里、中寮與南投市堆置垃圾。彭啟明昨視察成果，他強調「我們不能只要台積電，卻不要焚化廠」。

彭啟明說，他上任前全台原有53座垃圾山，目前已減少到48座，他希望2年內，把南投縣內的垃圾山全部處理完；環境部會做南投後盾，需要經費補助的話，盡所能幫忙。

他強調，不要把再生能源中心當成嫌惡設施，現代化的焚化廠非常環保，也沒有臭味，縣府積極處理垃圾，要用正面態度看待。

許淑華說，草屯垃圾山今年3月已全部移除，縣府有決心蓋自己的垃圾焚化設備，徹底解決全縣裸露堆置或打包暫置的20多萬噸垃圾；本月就會向縣議會報告再生能源中心案，希望中央支持先期規畫與興建費用。