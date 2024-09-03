快訊

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅她勝謝龍介

俄羅斯最致命行動之一！2飛彈襲烏克蘭41死180傷 傳軍事訓練中心遭擊中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中高鐵特區首座社宅270戶何時完工？工程進度曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員林昊佑（左）今視察今視察烏日高鐵特區的「新榮和段好宅」工程進度。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑（左）今視察今視察烏日高鐵特區的「新榮和段好宅」工程進度。圖／林昊佑提供

台中高鐵特區首座社宅「新榮和段好宅」前年4月6日動工，共計270戶，民眾關心工程進度，台中市議員林昊佑今邀在地榮泉里長何聰智、中市住宅發展工程處等單位視察工程進度。住宅處說明，目前工程進度達57％，預計明年中旬完工、2026年初辦理入住。

「新榮和段好宅」規劃地下3層、地上14層，共2棟複合混居式的好宅；2樓以上居住單元提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶，共計270戶，社區設計主軸以「串門子」為概念，留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源，營造與社區共享共好的都市空間。

林昊佑說，台中市近年社宅發展成熟，甚至是六都直轄市中自建社宅數量最多，將近萬戶，很多鄉親關心社宅進度。「新榮和段好宅」規畫270戶、370個車位，其中近4成開放社區民眾臨停和月租，相關費率將再探討。

何聰智說，許多住戶出門都是轎車通行，盼停車車位做好做滿，務必將里民的車輛考慮進來；施工期間每日有吊車進入，也希望施工單位落實交通安全。

住宅處長陳煒壬表示，工程品質是住宅處貫徹追求的目標，社宅未來是全開放式共享公共資源，包括共享廚房、公托等都會開放里民共享使用，共享車位也是市長盧秀燕特別交代，預計地下室停車需求可以滿足社區，希望帶來更大發展。

台中市議員林昊佑（左二）今視察烏日高鐵特區的「新榮和段好宅」工程進度。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑（左二）今視察烏日高鐵特區的「新榮和段好宅」工程進度。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑（中）今視察今視察烏日高鐵特區的「新榮和段好宅」工程進度。圖／林昊佑提供
台中市議員林昊佑（中）今視察今視察烏日高鐵特區的「新榮和段好宅」工程進度。圖／林昊佑提供
台中市烏日「新榮和段好宅」前年四月六日動工。記者趙容萱／攝影
台中市烏日「新榮和段好宅」前年四月六日動工。記者趙容萱／攝影

台中市 社宅 車位

延伸閱讀

嘉縣民雄消防分隊新建廳舍動土 工程經費7700萬

中央推社宅「建功安居」竹市動土 拚117年完工

新竹建功安居社宅動工 竹市府喊話中央通過頭前溪都計

台北大巨蛋園區、5處社宅 9月1日起戶外禁菸

相關新聞

台中保大再添執法利器 辣椒彈、辣椒水善心業者來捐

台中市警局保安警察大隊肩負治安工作，執勤警員面臨風險，豪盛實業公司近日捐贈50瓶執法辣椒彈、360度辣椒噴劑，協助警方執...

彰化縣垃圾分類加嚴被罵翻 環境部長則稱值得各縣市學習

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天及明天在彰化市福泰飯店舉行，與會的環境部長彭啟明表示，環境部未來6年大約會編列30...

彭啟明看完草屯垃圾山移除現況 盼2年內解決南投垃圾山

環境部長彭啟明今天視察草屯垃圾山的移除成果，看到原先將最高5層樓重達 9萬公噸的草屯堆置垃圾，已經有效分選打包移除後，更...

台中高鐵特區首座社宅270戶何時完工？工程進度曝光

台中高鐵特區首座社宅「新榮和段好宅」前年4月6日動工，共計270戶，民眾關心工程進度，台中市議員林昊佑今邀在地榮泉里長何...

台中南屯這段路10年沒「燙平」惹民怨！ 立委何欣純爭取改善

台中市政府積極推動道路燙平，至今已近900公里，還成功爭取到台灣首場Red Bull（紅牛）車隊賽車展演，不過，經費有限...

擔心建地變農地 南投「更正編定」申請案大增

國土計畫功能分區將在114年4月30日實施，南投縣非都市土地在69年6月1日公告實施，舊房屋如存在且有居住，應在明年4月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。