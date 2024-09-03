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台中高鐵特區首座社宅270戶何時完工？工程進度曝光
台中高鐵特區首座社宅「新榮和段好宅」前年4月6日動工，共計270戶，民眾關心工程進度，台中市議員林昊佑今邀在地榮泉里長何聰智、中市住宅發展工程處等單位視察工程進度。住宅處說明，目前工程進度達57％，預計明年中旬完工、2026年初辦理入住。
「新榮和段好宅」規劃地下3層、地上14層，共2棟複合混居式的好宅；2樓以上居住單元提供1房型139戶、2房型118戶、3房型13戶，共計270戶，社區設計主軸以「串門子」為概念，留設大面積公共開放空間串聯結合周邊公共資源，營造與社區共享共好的都市空間。
林昊佑說，台中市近年社宅發展成熟，甚至是六都直轄市中自建社宅數量最多，將近萬戶，很多鄉親關心社宅進度。「新榮和段好宅」規畫270戶、370個車位，其中近4成開放社區民眾臨停和月租，相關費率將再探討。
何聰智說，許多住戶出門都是轎車通行，盼停車車位做好做滿，務必將里民的車輛考慮進來；施工期間每日有吊車進入，也希望施工單位落實交通安全。
住宅處長陳煒壬表示，工程品質是住宅處貫徹追求的目標，社宅未來是全開放式共享公共資源，包括共享廚房、公托等都會開放里民共享使用，共享車位也是市長盧秀燕特別交代，預計地下室停車需求可以滿足社區，希望帶來更大發展。
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