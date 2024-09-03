彭啟明看完草屯垃圾山移除現況 盼2年內解決南投垃圾山

環境部長彭啟明今天視察草屯垃圾山的移除成果，看到原先將最高5層樓重達 9萬公噸的草屯堆置垃圾，已經有效分選打包移除後，更發出豪語「希望2年內能把南投縣內像草屯一樣的垃圾山全部解決」，同時力挺南投縣政府未來興建再生能源中心，南投縣長許淑華也強調本月會向縣議會提出專案報告。

環境部長彭啟明指出，「我們不能只要台積電，卻不要一個焚化廠」，上任前全台原有多達53座的垃圾山，不只南投縣，環境部不僅一個一個去看，目前已減少到48座，希望能在兩年內全部處理完，環境部一定會做許縣長最好的後盾，「我們一起來努力，需要經費補助的話，我們會盡我們所能來幫忙。」

彭啟明並說，期待國人不要再把再生能源中心當成嫌惡設施，因為現代化的垃圾焚化廠是非常環保也沒有臭味，南投縣府積極在垃圾處理上尋求突破的企圖與作為，強調「我們必須要正面的態度來看待，我們環境部一定會當許縣長最強力的後盾。」