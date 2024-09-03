彰化縣垃圾分類加嚴被罵翻 環境部長則稱值得各縣市學習

全國土壤及地下水汙染整治業務交流會今天及明天在彰化市福泰飯店舉行，與會的環境部長彭啟明表示，環境部未來6年大約會編列30億元，針對全國大約100個汙染源逐一改善，還有加強稽核處理，從源頭減少汙染源；彰化縣長王惠美則自豪彰化縣歷經22年，將633公頃受汙染的農田整治完成。

這場交流會有80多名各縣市代表及業界專家學者參加，環境部長彭啟明特別感謝縣長王惠美，是個女漢子，她的縣府團隊積極推動垃圾分類及破袋檢查，大幅度減少垃圾量，非常有成效，堪稱全國第一，各縣市都應該來彰化縣學習，他特別請教王惠美縣長，如何對抗民眾丟垃圾的傳統習慣，王縣長回答說，只要是對的事，就應該全力做下去。

王惠美指出，彰化縣是半工半農，過去因家庭即是工廠、工廠即是家庭的歷史共業，導致有633公頃的農田遭受汙染，歷經22年的整治，加上訂定加嚴重金屬排放標準、公告水汙染管制區及廢水總量管制等嚴格環境管理措施，彰化縣汙染農地已全數整治完成，灌溉用水水質重金屬合格率達常態性100%。

王惠美說，彰化縣共投入共16億元的經費，將汙染農地全數整治完，總算是可以「還地於民」，從汙名中華麗轉身，也贏得環境部的高度肯定與各界讚賞，過去彰化縣生產的米遭到汙名化，在經過整治後，現在彰化米不僅榮獲米其林的肯定，更行銷到加拿大、日本等國家。

交流會並安排中興大學前教授盧至人博士及業界專家中興工程顧問社朱敬平博士分別做「汙染場址的圍封處理」及「汙染場址活化與再利用管理」專題演講，並搭配南投縣環境保護局實務案例「南投大崗段汙染場址土地活化案」，進行交流討論。