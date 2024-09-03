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台中國際賽車封街展演門票秒殺 將提供免費接駁

中央社／ 台中3日電

台中國際賽車封街展演將於28日在市政路舉行，3萬張門票秒殺，台中市政府今天呼籲民眾儘量利用公共運輸工具到場外，水湳停車場也有免費接駁車可以到現場。

台中市政府運動局代理局長游志祥今天在市政會議中專案報告「Red Bull Showrun 讓世界看見台中」，說明9月28日活動當天將由現役賽車手角田裕毅來台駕駛「2012世界冠軍賽車RB8」進行展演。

此外，當天還有世界第一日本孤輪王安倍優、九天民俗技藝團、世界知名特技車手等演出，壓軸則由活動大使頑童MJ116登場，演出為活動量身打造的主題曲。

台中市長盧秀燕指出，台中有舉辦世界級慶典的能力，感謝市民、市府團隊的努力，也感謝Red Bull的籌辦團隊，一起把最好的慶典帶到台中，用慶典帶動經濟，給市民更好的生活，也讓世界看見台中。

運動局表示，這次封街展演的市政路，是台中市指標性道路之一，最方便抵達現場的方式就是搭乘捷運。根據主辦方資料，3萬張門票中約有8成以上都是非台中市民，來自台灣各地或其他國家，呼籲大家可搭乘高鐵再轉乘台中捷運，在水安宮站或市政府站下車，大約走路5到10分鐘可抵達會場。

台中市交通局長葉昭甫指出，將在25日至28日推出24小時及48小時的暢遊套票，以63折的超優惠價格，可以無限次搭乘公車或捷運，在市區1日遊或2日遊。市府於文心路及台灣大道等主要幹道也規劃近20輛彩繪公車，鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場。

至於開車的民眾，葉昭甫說，28日主辦單位將提供免費接駁服務，接駁民眾往返水湳停車場及會場，往會場自上午10時到下午2時發車，離開會場自下午2時到下午4時發車，原則上坐滿即發車，歡迎民眾多加利用。

台中捷運 賽車手

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