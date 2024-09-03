台中南屯這段路10年沒「燙平」惹民怨！ 立委何欣純爭取改善

台中市政府積極推動道路燙平，至今已近900公里，還成功爭取到台灣首場Red Bull（紅牛）車隊賽車展演，不過，經費有限，還是有路段沒有「燙平」。台中市南屯區機車族反映，東興路（南屯路⼆段至五權⻄路⼆段）10多年未整平柏油路面，路面顛簸，非常危險，民進黨立委何欣純、台中市議員何文海爭取現勘爭取，工程經費740萬元、由國土署及台中市府各負擔5成，由內政部提升道路品質計畫2.0方案補助經費，近日啟動審查發包作業。

台中市建設局說明，台中市辦理道路燙平路段都經現場評估，依路況老舊、龜裂及修補程度排列優先順序，有關東興路（南屯路⼆段至五權⻄路⼆段）地方反應改善，現場路面老舊及挖掘局部修補痕跡，平時建設局針對這段路有例行性巡查，如有危險坑洞立即修補 ；這段路已提報今年提升道路品質計畫，爭取中央國土署經費中，待國土署核定後盡速改善。

台中市以每年100公里燙平道路為目標推動「燙平專案」，今年由建設局投入逾1.3億元、改善41條重要路段平整度。何欣純、內政部國土管理署中區基礎工程分署長陳俊雄、南屯區公所主秘蕭坤亮，會同南屯區大興里長許鳳凰今天上午至東興路視察道路改善⼯程。許鳳凰說，東興路段有10多年未曾燙整平柏油路面，屢遭轎車駕駛及機車騎士抱怨危險。

何欣純說，道路刨封是議員、里長最常接到電話反映的服務案件類型，地方政府路平經費在下半年幾乎用罄，很多道路巷弄里長都殷殷期盼何時才能輪到，這段不到500公尺長的路平案，就跨域二個里，感謝大誠里里長王宗裕、大興里里長許鳳凰攜手合作，為南屯區、還有廣大用路人來爭取。