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擔心建地變農地 南投「更正編定」申請案大增

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣非都市計畫土地「更正編定」期限在明年4月30日到期，房屋未完成變更建築用地，未來很難重建或修繕。記者江良誠／攝影
南投縣非都市計畫土地「更正編定」期限在明年4月30日到期，房屋未完成變更建築用地，未來很難重建或修繕。記者江良誠／攝影

國土計畫功能分區將在114年4月30日實施，南投縣非都市土地在69年6月1日公告實施，舊房屋如存在且有居住，應在明年4月30前完成「更正編定」，才能編定為建地，否則未來將畫為田地、旱地，將難以重建，嚴重影響民眾權益。

南投縣尚未將功能分區圖送交中央審議，但內政部仍計畫在明年4月30日公告實施，並與各縣市政府協調，希望盡快將功能分區圖送審。南投縣幅員廣大，非都市土地明年起改依國土功能分區管理，田地目未來無法變更為建地，難以興建住宅或修繕現有房屋。

南投縣地政處指出，南投縣非都市土地編定在69年6月1日公告實施，當時為農村社會，最常見的就是三合院，為了方便民眾將三合院或房屋變更建築用地，當時提出「更正編定」，指更正至編定管制實施前狀態，農地上舊房屋，地主可檢附69年以前稅籍或戶籍等證明，向各地政事務所提出申請，便可變定為建築用地。

但因為農地不需繳交房屋稅，許多舊房屋並未申請更正編定。明年國土計畫法實施後，不論土地被畫為哪種分區，現有建地權益皆均保障不受影響，但對非建地之舊有房屋，未來只能修繕不能重建，所以只有依現行規定申請更正編定為建地，日後才能拆除重建。

地政處指出，南投縣更正編定從69年受理申請，過去每年約受理100件，今年至今已超過100件停止適用，未完成核定的申請案也將駁回，因更正編定案件受理到核定約需2至3個月，如有申請需求民眾，建議提早提出申請，避免影響權益。

但須注意的是，田地目1-12等則與田地目13-26等則農地，因分別在民國62年12月24日及64年12月31日起依「限制建地擴展執行辦法」規定限建，所以這類土地申請更正編定時應檢具限建前證明文件。

南投縣 房屋 農地

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