百年首次建醮 大甲文昌祠今天「預告上蒼」科儀開香

百年首次建醮，建廟迄今近140年的台中市定古蹟大甲文昌祠，民國105年至108年修復，109年修復竣工，今天起至9月6日依民間習俗展開為期4天的祈安圓醮大典，藉此酬謝神恩並祈求眾神庇佑風調雨順，台中市民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席首場「預告上蒼」科儀開香，拜祈求國泰民安、風調雨順。

民政局表示，大甲文昌祠周邊已掛起紅燈籠，在山門口搭設牌樓及插立關東旗，醮典氣氛十足，「預告上蒼」科儀於蘆洲南泉明法壇道士的唱誦中揭開序幕，民政局長吳世瑋、地方民代與文昌祠圓醮主委吳柏坤率領各大斗首、在地里鄰長及信眾循古禮參拜祝禱。

吳世瑋表示，大甲文昌祠走過百年歲月，經歷地震等災害，有漏水、屋頂塌陷等問題，105年至108年展開屋頂翻修、剪黏重塑仿作、牆體補強等修復作業，109年完成修復，同時舉行入火安座儀式，今年則依民間習俗接續辦理圓醮活動，也是文昌祠創建百年來，難得一見的盛大醮典。

大甲區長顏金源指出，大甲文昌祠是台中市唯一由公部門管理的公寺廟，文昌祠建廟迄今近140年，主祀文昌帝君，當地人習慣稱為孔子廟，是地方重要的信仰中心，歷年來都有許多考生及社會人士來參拜，祈求考試順利，廟內的紅榜區可以看到金榜題名的考生來還願，公所也培植地方導覽的導師，假日提供導覽服務，持續活絡在地重要歷史古蹟。

大甲區公所表示，此次祈安圓醮大典首場科儀為「預告上蒼」，豎立燈篙恭迎神祇前來賜福信眾；9月4日到大甲鎮瀾宮、北門福德祠、大甲城隍廟及日南慈德宮「請神入壇」，邀請神尊鑑醮；9月5日子時進行「引鼓入醮」，象徵醮壇內科儀正式開始；9月6日辦理「酬謝三界」及「普度開香」，普度預計於當日下午4時辦理，歡迎民眾自備普品前往。

大甲區公所提醒，9月2日下午1時至9月7日中午12時，雁門路(民權路至文武路)將實施交通管制，建議民眾利用大眾交通運輸工具到活動會場，若搭乘火車可於大甲火車站下車後步行10分鐘即可抵達；搭乘公車則有154、651、658、92等8條路線，並在「文昌祠站」下車；自行開車民眾可將車輛停放於周邊的文武停車場、文昌地下停車場等，再步行到會場。