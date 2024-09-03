台中市東興路二段多處龜裂及補丁 國土署今勘查允補助改善

台中市東興路二段是13期重劃區重要生活道路，但重劃區開闢以來，隨人車增加，部分道路路面出現多處龜裂及補丁，地方人士建議應予整修，且範圍應延長北至向上南路，南至文心南三路，並加強人行安全配套。立法委員何欣純今邀內政部國土署等相關單位會勘，國土署中區基礎工程分署分署長陳俊雄允諾進行改善，並請市府提報中央。

國土署說，此案先前已經提案，但有關人行安全部分可以再行加入。未修正前經費為740萬元，未來中央地方負擔各半，如有調整金額，則依相關規範給予補助。

何欣純說，南屯路二段到五權西路二段中間的東興路二段，長度約500公尺。雖然不長，但商家林立，同時因13期重劃區貫穿南區、南屯、西屯等區域，東興路成為跨區的重要生活圈道路。

但現場勘查可發現，該段道路路面龜裂、人孔蓋不平整且間隙過大，還有多處管線回填補丁，而市府原先提出的計畫，對於路口停等行人穿越線退縮，以及無障礙設施部分較未關注。