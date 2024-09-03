快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

永和警欠40多萬賭債！竟開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋節限定古早味月餅 61年老店彰化「興安珍」不賣了

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
開業61年，以芋沙月餅知名的彰化市興安珍餅行，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。記者劉明岩／攝影
開業61年，以芋沙月餅知名的彰化市興安珍餅行，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。記者劉明岩／攝影

中秋節只剩兩周，彰化不二坊又上演蛋黃酥之亂，卻有很多人獨鍾於古早味傳統月餅，尤其興安珍、彰美珍及大元麻糬等名店都限定中秋節前兩周才買得到。不過，開業61年以芋沙月餅知名的興安珍，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。

位在彰化市民生地下道上的「興安珍」，雖然不是很起眼，但它傳統的芋沙月餅，卻是中秋前半個月才吃得到，吸引很多人前往購買，只是這令很多人魂牽夢縈的芋沙月餅，不再傳香。

「興安珍」10多年來，就只做中秋節檔期，從農曆8月初一賣到中秋節前夕，就是專門為熟客做月餅，而每次開賣，兒女都要專程回家來幫忙，因為年紀越來越大，兒女都勸他不要再做了。

到臉書「彰化生活美食地圖情報站」今天披露「興安珍」不再賣中秋月餅的訊息，稱「老闆年事已高，無力再親手揉製那份溫潤的甜美，這段美味的記憶，如同清晨的霧，消散在日光之下」。

低調的「興安珍」李姓老闆證實不再賣中秋月餅，今年已86歲的李老闆說，他從25歲退伍以來，就開始開餅店，其中芋沙月餅最有名，主要是食材新鮮，真材實料，迄今已61年。但因為年紀大了，也沒氣力再做，兒女又無法傳承，只好不再賣中秋月餅，很多老顧客都來詢問，但只能說抱歉。

至於，位在彰化市民生路彰化城隍廟前有50多年歷史的「大元麻糬」餅行，也從今天起到中秋節開賣限定的傳統中秋月餅綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，儘管各類糕餅食材近來都大漲，但綠豆椪仍維持一顆50元佛心價，供不應求。

另外，位在彰化市成功路的彰美珍餅鋪，也是在中秋節兩周才賣知名的手工綠豆魯肉月餅。但老闆很低調，表示已經無法負荷，拜託不要再幫他宣傳了。

50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
50多年歷史的彰化排隊名店大元麻薯，在中秋節前兩周推出的綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，都是只有中秋節才吃得到的古早味。圖／楊語絃提供
開業61年，以芋沙月餅知名的彰化市興安珍餅行，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。記者劉明岩／攝影
開業61年，以芋沙月餅知名的彰化市興安珍餅行，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。記者劉明岩／攝影
開業61年，以芋沙月餅知名的彰化市興安珍餅行，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。記者劉明岩／攝影
開業61年，以芋沙月餅知名的彰化市興安珍餅行，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。記者劉明岩／攝影

中秋節 彰化 月餅

延伸閱讀

為救援海虎潛艦同袍落水殉難的張晁毓 入祀彰化忠烈祠

中秋食品抽驗 苗縣查核35家、抽驗54件全數合格

中秋節將至！桃園八德義消挺庇護 贈弱勢家庭中秋禮盒

中秋節前開放 陸宣布恢復台灣文旦輸入

相關新聞

擔心建地變農地 南投「更正編定」申請案大增

國土計畫功能分區將在114年4月30日實施，南投縣非都市土地在69年6月1日公告實施，舊房屋如存在且有居住，應在明年4月...

百年首次建醮 大甲文昌祠今天「預告上蒼」科儀開香

百年首次建醮，建廟迄今近140年的台中市定古蹟大甲文昌祠，民國105年至108年修復，109年修復竣工，今天起至9月6日...

台中市東興路二段多處龜裂及補丁 國土署今勘查允補助改善

台中市東興路二段是13期重劃區重要生活道路，但重劃區開闢以來，隨人車增加，部分道路路面出現多處龜裂及補丁，地方人士建議應...

中秋節限定古早味月餅 61年老店彰化「興安珍」不賣了

中秋節只剩兩周，彰化不二坊又上演蛋黃酥之亂，卻有很多人獨鍾於古早味傳統月餅，尤其興安珍、彰美珍及大元麻糬等名店都限定中秋...

好湯溫泉季 「漫遊谷關」深度導覽及「泰雅試煉」遊程免費報名

一年一度的「台中好湯溫泉季」系列活動，將在10月2日起至10月31日展開，台中市政府觀光旅遊局今年規劃好湯音樂會及部落體...

為救援海虎潛艦同袍落水殉難的張晁毓 入祀彰化忠烈祠

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦去年12月21日發生3名官兵為了救援同袍落水失蹤意外，其中的張晁毓是彰化縣花壇鄉人，除獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。