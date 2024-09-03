中秋節限定古早味月餅 61年老店彰化「興安珍」不賣了

中秋節只剩兩周，彰化不二坊又上演蛋黃酥之亂，卻有很多人獨鍾於古早味傳統月餅，尤其興安珍、彰美珍及大元麻糬等名店都限定中秋節前兩周才買得到。不過，開業61年以芋沙月餅知名的興安珍，老闆以年紀大了，決定今年不再賣中秋月餅，讓老顧客都十分不捨。

位在彰化市民生地下道上的「興安珍」，雖然不是很起眼，但它傳統的芋沙月餅，卻是中秋前半個月才吃得到，吸引很多人前往購買，只是這令很多人魂牽夢縈的芋沙月餅，不再傳香。

「興安珍」10多年來，就只做中秋節檔期，從農曆8月初一賣到中秋節前夕，就是專門為熟客做月餅，而每次開賣，兒女都要專程回家來幫忙，因為年紀越來越大，兒女都勸他不要再做了。

到臉書「彰化生活美食地圖情報站」今天披露「興安珍」不再賣中秋月餅的訊息，稱「老闆年事已高，無力再親手揉製那份溫潤的甜美，這段美味的記憶，如同清晨的霧，消散在日光之下」。

低調的「興安珍」李姓老闆證實不再賣中秋月餅，今年已86歲的李老闆說，他從25歲退伍以來，就開始開餅店，其中芋沙月餅最有名，主要是食材新鮮，真材實料，迄今已61年。但因為年紀大了，也沒氣力再做，兒女又無法傳承，只好不再賣中秋月餅，很多老顧客都來詢問，但只能說抱歉。

至於，位在彰化市民生路彰化城隍廟前有50多年歷史的「大元麻糬」餅行，也從今天起到中秋節開賣限定的傳統中秋月餅綠豆椪，有魯肉、肉脯等四種口味，儘管各類糕餅食材近來都大漲，但綠豆椪仍維持一顆50元佛心價，供不應求。