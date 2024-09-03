好湯溫泉季 「漫遊谷關」深度導覽及「泰雅試煉」遊程免費報名

一年一度的「台中好湯溫泉季」系列活動，將在10月2日起至10月31日展開，台中市政府觀光旅遊局今年規劃好湯音樂會及部落體驗遊程活動，溫泉季登場前，預先開放民眾免費報名「漫遊谷關」深度導覽及「泰雅試煉」遊程活動，二項活動各100個名額可免費參加，額滿為止。

觀旅局表示，今年溫泉季活動規劃「漫遊谷關」深度導覽遊程，透過谷關當地耆老引領民眾深度探訪谷關溫泉區的歷史風貌及自然生態等，漫遊在谷關林間，體驗不同的人文風情；遊程時間分別為10月5日及10月12日周末，報名時間從9月5日中午12時起，限額100人，額滿為止。

觀旅局說明，除「漫遊谷關」深度導覽遊程外，10月2日至10月13日入住參與此次活動的台中合法溫泉旅館，還可免費報名參加「泰雅試煉」遊程，10月5日、6日、12日、13日擇一場次，由當地返鄉青年，帶領深入探索泰雅族文化，親身感受泰雅族成年禮的獵人試驗，內容包括獵槍模擬射擊、負重爬坡、鋸木頭、傳統射箭及尋寶口簧琴等多項體驗，超值遊程讓溫泉之旅增添當地的泰雅文化氛圍，名額100人。

觀旅局表示，溫泉季期間推出「漫遊谷關」深度導覽及「泰雅試煉」遊程，名額共200名，報名額滿為止；在谷關溫泉廣場將有一系列的「好湯音樂會暨部落市集」、「特色服飾體驗Cosplay」等活動登場。