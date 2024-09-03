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為救援海虎潛艦同袍落水殉難的張晁毓 入祀彰化忠烈祠

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
海軍海虎潛艦去年12月21日發生3名官兵為了救援同袍落水失蹤意外，其中的張晁毓是彰化縣花壇鄉人，在今天九三軍人節獲入祀彰化忠烈祠，家屬及同袍參加，場面隆重，充滿哀思。圖／彰化縣政府提供
海軍海虎潛艦去年12月21日發生3名官兵為了救援同袍落水失蹤意外，其中的張晁毓是彰化縣花壇鄉人，在今天九三軍人節獲入祀彰化忠烈祠，家屬及同袍參加，場面隆重，充滿哀思。圖／彰化縣政府提供

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦去年12月21日發生3名官兵為了救援同袍落水失蹤意外，其中的張晁毓是彰化縣花壇鄉人，除獲追晉三等士官長，今天九三軍人節並入祀故鄉彰化忠烈祠，彰化縣長王惠美在主祭時，強調張晁毓的事蹟，實為軍人學習及效法典範，值為後世表率。

彰化縣秋祭國殤，今天上午分別在彰化市忠烈祠、國軍彰化忠靈塔、彰化軍人忠靈祠舉行，由彰化縣長王惠美及陸軍第10軍團指揮官李榮華中將擔任主祭，家屬、各界代表陪祭、與祭。王惠美表示，今天是九三軍人節，感謝所有的國軍弟兄保家衛國，讓人民生活安和樂利。

今天也同時舉辦去年海虎潛艦落水意外殉難的彰化花壇子弟張晁毓入祀彰化忠烈祠典禮，除家屬參加外，海軍二五六戰隊魏戰隊長帶領海軍弟兄陪祭，場面隆重，充滿哀思。

王惠美表示，張晁毓去年12月21日出勤時，因為甲板救難浮標脫落漂流，面對同袍落海，無懼危難，救援同袍的英勇精神，用盡生命捍衛家園，犧牲奉獻之精神，追晉三等士官長，實為軍人學習及效法的典範。

彰化縣政府民政處表示，彰化軍人忠靈祠全年除農曆年除夕至大年初五休園外，每日均開放民眾進行祭祀活動，民眾可分散時間前往，不克前來參與祭拜的遺族，可利用彰化軍人忠靈祠線上祭拜系統，以表達追思緬懷之意。相關訊息請上網軍人公墓-彰化軍人忠靈祠查詢，有需服務可電洽彰化軍人忠靈祠（04）7242545，或縣府服務專線（04）7531732。

王惠美 軍人節

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