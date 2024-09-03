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中部血庫這血型最缺！「舒跑哥」好熱血共捐出20萬CC

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
警廣台中分台今舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動今登場，吸引民眾挽袖捐血。記者趙容萱／攝影
警廣台中分台今舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動今登場，吸引民眾挽袖捐血。記者趙容萱／攝影

中部血庫因暑假血液短缺，剛開學尚未完全回補，目前仍短缺，尤以O型血最缺。警廣台中分台連13年舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，今天上午9時在台中市黎明辦公區禮堂登場，吸引民眾挽袖捐血。其中，路跑界的「舒跑哥」詹益榮今也響應捐血。詹益榮說，他愛運動，捐血可以新陳代謝，對自己身體好，還可助人，他持續每3個月捐血500CC、已捐血398次，也就是共捐出近20萬CC的熱血。

台中捐血中心說明，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院用血約1800袋，近日暑假結束、剛開學，中部血庫因暑假血液短缺，剛開學尚未完全回補，加上連日午後雷陣雨等天候影響民眾捐血意願，目前血液庫存仍持續短缺，血庫平均庫存約僅剩6天，低於血液安全庫存量7至10 天，其中尤以O型血平均低於5天最短缺，呼籲民眾帶身分證踴躍捐血。

54歲的詹益榮因參加馬拉松會穿著特製的「舒跑裝」，有「舒跑哥」稱號。詹益榮說，他熱愛運動，尤其是跑馬拉松，因為捐血對自己、對別人都好，因此他除了捐血小板外，也捐血30多年，而且是依捐血最高標，也就是每三個月捐血500CC。

詹益榮（左）參加馬拉松都穿著特製的「舒跑裝」，被封為「舒跑哥」。記者邱奕能／攝影
詹益榮（左）參加馬拉松都穿著特製的「舒跑裝」，被封為「舒跑哥」。記者邱奕能／攝影
警廣台中分台今舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，「舒跑哥」的詹益榮（右四）今響應，捐出熱血。記者趙容萱／攝影
警廣台中分台今舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活動，「舒跑哥」的詹益榮（右四）今響應，捐出熱血。記者趙容萱／攝影
「舒跑哥」的詹益榮今響應警廣台中分台「空中傳愛、挽袖捐血」活動，捐出熱血。記者趙容萱／攝影
「舒跑哥」的詹益榮今響應警廣台中分台「空中傳愛、挽袖捐血」活動，捐出熱血。記者趙容萱／攝影

庫存 捐血中心 馬拉松

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