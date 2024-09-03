濁水溪防揚塵受損 四河分署多管齊下避呷飯攪沙

颱風「凱米」造成濁水溪各種揚塵防制設施損毀，第四河川分署趕在東北季風來臨前進行多項揚塵防制，從中沙大橋至出海口覆蓋755公頃裸露河道，不讓「呷飯攪沙」惡夢重演。

第四河川分署今天發布新聞稿表示，7月25日強烈颱風「凱米」侵襲台灣帶來致災性雨量，台灣中南部災情嚴重，也使幾年來在濁水溪已完成的長效型與短效型各種揚塵防制設施遭洪水沖毀，另「凱米」颱風於濁水溪上游造成大規模土砂崩塌被洪水流到下游，覆蓋掉已形成大草原的植遭變成裸露沙洲。

針對災損，第四河川分署依據衛星、無人機空拍全景及正射影像分析，河道裸露面積由颱風前99公頃大幅增加到颱風後849公頃，將原本有效發揮抑制揚塵的控制面積一次銳減750公頃，這也是自民國107年以來揚塵防制工區最為重大災損。

經濟部水利署為此在8月15日召開「113年凱米颱風後濁水溪揚塵防制措施因應對策」研商會議，督促於中秋節前陸續施作完成。

此次揚塵防制範圍，第四河川分署指出，從中沙大橋至出海口長度約25公里，目前抑制措施累計施作面積已達755公頃，包含綠覆蓋600公頃、水覆蓋109公頃、其他覆蓋46公頃。

第四河川分署表示，也要求各機關在濁水溪河道內施工的承攬廠商務必針對工區做好覆蓋防塵網揚塵防制措施，且於高灘地申請種植的農民務必覆蓋稻草蓆。

另外，第四河川分署也已針對聚落村庄周邊的裸露地優先鋪設稻草蓆，河道臨岸部分裸露沙地因泥地含水量高，開口契約廠商也會隨水位狀況逐步推進舖設工作，高揚程泵浦及灑水車也都已進駐待命，不讓「呷飯攪沙」的惡夢重演。