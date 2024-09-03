搶救曝險少年！台中圓夢發財車計畫啟動 首波執行5個案

台中市少年輔導委員會一年輔導約百位「曝險少年」，試圖拉回迷途學子，少輔會社工邱莞蓁去年收到大里區16歲少年個案，數度擔任車手，法院裁定收容，監護人是少年外婆，二人因少年母親癌逝而行同陌路，邱充當橋梁搭起二人，展開「圓夢發財車」計畫，祖孫在今年6月破冰，隔著接見室玻璃落淚，少年承諾「未來要跟阿嬤一起」，也是該計畫的成功首案，目前計畫輔導中個案有5案。

台中市少輔會「圓夢發財車」計畫是今年6月間啟動，希望能用親情的力量，將迷途學子拉回軌道，針對不同個案，設計不同方式輔導，有找母子一起「做豆腐」，讓彼此看到對方的好，也有帶著祖孫一起到樂園圓夢，第一階段執行個案有5名，首案是社工邱莞蓁，在去年6月接案的16歲大里區少年車手，也是計畫的發想契機。

邱莞蓁發現，少年唯一監護人是外婆，但總是聯繫不上，直至去年底，少年外婆才接第一通電話，不過聽到孫子被收容，外婆語氣冷淡，直說「犯錯自己承擔」，也說跟孫很久沒見，不想多談，即掛掉電話。

邱充當二人溝通橋樑，得知少年生父入監，少年母親因被丈夫家暴，帶著少年住回娘家，當時三代相處融洽，三年前少年母親癌逝，少年怪外婆不救母親，少年外婆卻認為，女兒已活得辛苦，祖孫埋下心結，成了「最熟悉的陌生人」。

邱莞蓁說，少年收容時寫了17封信，其中一封少年提到，「最懷念跟媽媽吃麥當勞漢堡的滋味」，認為少年若有親情的支持，祖孫情能修復的話，少年仍有救，因此透過「圓夢計畫」，終讓祖孫二人破冰。

另件個案少年東東（化名）生長在單親家庭，母親獨力賺錢養家，未曾有過家庭旅遊經驗，東東為尋求同儕認同而觸法，台中市少輔會透過也透過計畫，以鹿港老街和城隍廟為目的地，讓東東與母親一同出遊，重建母子關係。

台中市少輔會少輔員在旅遊過程中，引導母子訴說「對方心中的樣子」，東東表達對母親辛苦理解與感激，而母親則回應東東孝順和貼心，透過旅行重新建立彼此之間失落親情和信任，為家庭關係帶來新的活力與溫暖。