25歲高溱擎熱愛攝影 捕捉跳水畫面獲APA獎

彰化員林人高溱擎愛好攝影，赴美求學受學校報社啟發，8月以捕捉學生跳水作品獲American Photographic Artists年度獎項運動/冒險類第3名。

員林市公所今天發布新聞，25歲高溱擎從小在員林長大，10歲時父親過世後，由母親獨自扶養她與姊姊。高溱擎從員林國小畢業後，進入大同國中語言資優班，喜歡攝影的她曾於高二參加攝影展。

之後高溱擎赴加州大學洛杉磯分校（UCLA）就讀設計及多媒體藝術系，加入學校報社後受到極大啟發，除學習訪談技巧、撰寫照片故事，也拍攝抗議遊行、運動比賽及演唱會。

市公所轉述，高溱擎這次獲獎作品為2020年捕捉UCLA學生在跳水比賽前練習瞬間，當時她為大學一年級，且首次拍攝跳水，經不斷練習才拍出好畫面，此次得獎經驗提醒她在攝影過程中擁有好奇心和勇氣非常重要。

高溱擎在大學期間創作4本攝影集，均自行拍攝、訪問、報導及設計，探索不同社區文化及人物故事，其中第1本「員林第一市場之眾生群像」以故鄉為題材，中英雙語編排，記錄員林第一市場攤販和傳統市場縮影。

高溱擎將於今年底參加「TACET-EYE」攝影計畫，創作長篇攝影專題，希望藉此機會訴說家鄉員林及台灣的故事，記錄快消失的工藝與童年記憶。