快訊

公公活像個大巨嬰！她心疼婆婆太辛苦 網開眼界：懶鬼、渣鬼上身

中選會今公告罷樑 謝國樑答辯提「NET案四連勝」反擊

經發會登場！劉德音：勿把議題框在親中、親美 要討論台灣強大的方法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕宣布捷運藍線明年開工 「好孕專車」元旦實施

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，捷運藍線明年開工。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕宣布，捷運藍線明年開工。記者陳秋雲／攝影

台中市府市政會議今通過明年度總預算，預算規模逼逾2905億元，創歷年新高。市長盧秀燕說明，預算增加主要是因應人口成長，社會福利等項目按人數調整，重大建設進入高峰付款期，另新增市政項目，捷運藍線明年開工，經費88億多元；ibike增加1.3億，還有新福利「好孕專車」、敬老卡加碼。

市長盧秀燕今在市政會議指出，114年度預算歲出1908.1億元 ，比今年多135.89億；附屬單位歲出996.98億，比今年增加62.7億元。她說，預算增加原因之一是台中人口成長，其他縣市煩惱人口減少，但台中出生率是六都第二名，人口移入人數是六都第一，市政預算也跟著人口增長而調漲。

新增項目最大支出在交通建設，盧秀燕宣布，明年捷運藍線開工，編列88.63億元，且行政院核准市成立捷運工程局；ibike前30分鐘免費，台中也跟進，明年增編1.5億元，盧秀燕說「不怕大家騎公共自行車」有充分經費可支出。為落實行人正義，路平計畫、人行專用道及照明共6.35億元。延續雙十公車，本島最便宜。

明年一月一日新措施，台中將實施「好孕運專」在懷孕或產後期間，提供免費乘車券；另敬老愛心卡可搭計程車等，使用率越來越高，市府加碼兩億元，共9.5億元。

教育預算支出是最大宗，沙鹿與北屯人口持續增加，市府在沙鹿新設一所國小，北屯新建南興國中小、廍子國中及另所國小；烏日文小四，南區樹德國小二期校舍。額外加碼外籍合格教師投入英語教育，約1億多元。

盧秀燕表示，市府嚴守財政紀律，歲入歲出差額93.79億，她剛上任以前動輒達兩、三百億；另舉債大幅降低比去年少0.7億元，今年舉債94.5億，盧說明年可望再減少，雖進步幅度不大，但人口增加、支出成長的情況下，差額變小，舉債最少。

台中市 捷運 盧秀燕

延伸閱讀

台中盧秀燕市長開箱Red Bull Showrun Taichung捷運彩繪列車 並加碼6大優惠

盧秀燕開箱Showrun賽車展演彩繪車廂：活動前幾日就可以來台中玩

穿越時空擁抱30年前的自己 盧秀燕：好懷念當年髮型

蔡壁如頻上政論節目 盧秀燕：上班時間專心市政盼全體同仁遵守

相關新聞

盧秀燕宣布捷運藍線明年開工 「好孕專車」元旦實施

台中市府市政會議今通過明年度總預算，預算規模逼逾2905億元，創歷年新高。市長盧秀燕說明，預算增加主要是因應人口成長，社...

為救援海虎潛艦同袍落水殉難的張晁毓 入祀彰化忠烈祠

海軍艦隊指揮部256戰隊海虎潛艦去年12月21日發生3名官兵為了救援同袍落水失蹤意外，其中的張晁毓是彰化縣花壇鄉人，除獲...

開學後腸病毒「升級」學生群聚案例多 家長也中招

9月陸續開學，許多幼童從幼兒園「升級」成國小新生，光田綜合醫院兒科副主任黃中明醫師發現，開學後腸病毒也「升級」，除了群聚...

中部血庫這血型最缺！「舒跑哥」好熱血共捐出20萬CC

中部血庫因暑假血液短缺，剛開學尚未完全回補，目前仍短缺，尤以O型血最缺。警廣台中分台連13年舉辦「空中傳愛、挽袖捐血」活...

搶救曝險少年！台中圓夢發財車計畫啟動 首波執行5個案

台中市少年輔導委員會一年輔導約百位「曝險少年」，試圖拉回迷途學子，少輔會社工邱莞蓁去年收到大里區16歲少年個案，數度擔任...

台中綠空廊道潭子斷點深夜吊裝作業 明年春節前開放啟用

台中鐵路高架化後，台中市府利用橋下原有鐵道空間打造21.7公里「綠空廊道」，民眾可散步或騎自行車，潭子至北屯路段因台74...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。