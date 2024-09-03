盧秀燕宣布捷運藍線明年開工 「好孕專車」元旦實施

台中市府市政會議今通過明年度總預算，預算規模逼逾2905億元，創歷年新高。市長盧秀燕說明，預算增加主要是因應人口成長，社會福利等項目按人數調整，重大建設進入高峰付款期，另新增市政項目，捷運藍線明年開工，經費88億多元；ibike增加1.3億，還有新福利「好孕專車」、敬老卡加碼。

市長盧秀燕今在市政會議指出，114年度預算歲出1908.1億元 ，比今年多135.89億；附屬單位歲出996.98億，比今年增加62.7億元。她說，預算增加原因之一是台中人口成長，其他縣市煩惱人口減少，但台中出生率是六都第二名，人口移入人數是六都第一，市政預算也跟著人口增長而調漲。

新增項目最大支出在交通建設，盧秀燕宣布，明年捷運藍線開工，編列88.63億元，且行政院核准市成立捷運工程局；ibike前30分鐘免費，台中也跟進，明年增編1.5億元，盧秀燕說「不怕大家騎公共自行車」有充分經費可支出。為落實行人正義，路平計畫、人行專用道及照明共6.35億元。延續雙十公車，本島最便宜。

明年一月一日新措施，台中將實施「好孕運專」在懷孕或產後期間，提供免費乘車券；另敬老愛心卡可搭計程車等，使用率越來越高，市府加碼兩億元，共9.5億元。

教育預算支出是最大宗，沙鹿與北屯人口持續增加，市府在沙鹿新設一所國小，北屯新建南興國中小、廍子國中及另所國小；烏日文小四，南區樹德國小二期校舍。額外加碼外籍合格教師投入英語教育，約1億多元。

盧秀燕表示，市府嚴守財政紀律，歲入歲出差額93.79億，她剛上任以前動輒達兩、三百億；另舉債大幅降低比去年少0.7億元，今年舉債94.5億，盧說明年可望再減少，雖進步幅度不大，但人口增加、支出成長的情況下，差額變小，舉債最少。