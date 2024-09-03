快訊

12強賽／網傳MLB放行40人名單 棒協：機率不高、尚未收到通知

銀行不動產授信水位滿…民眾借不到房貸？立委郭國文提1解方

平均每10人就有7人有大腸瘜肉 遠離瘜肉癌化三餐可以這樣吃

中市稽查827台自助選物販賣機 1件化粧品違規裁罰

中央社／ 台中3日電

自助選物販賣機掀起風潮，機台放置、供應各類零嘴餅乾或化粧品等物品。中市府截至今年7月底稽查827台，1件「精華液」產品標示與規定不符，移送源頭縣市處辦。

台中市食品藥物安全處為把關民眾食品與化粧品安全衛生，主動加強機台的衛生稽查工作，今天透過新聞稿說明稽查情況。

食安處說明，此次啟動自助選物販賣機稽查專案，總計查核827台，其中陳列擺售食品機台佔797台，販售化粧品機台佔30台，稽查重點為業者資訊是否張貼於機台外部、機台內擺售的食品及化粧品標示是否符合規定、是否違規擺放供應醫療器材及食品是否逾有效日期等項目，稽查結果食品衛生部分全數合格。

另有1件在大甲區的機台查獲「精華液」產品，無標示製造日期或有效期限，登錄之產品品名與標示名稱不一致，與化粧品管理法規定不符；已移請產品源頭桃園市政府衛生局依法裁罰新台幣1萬5000元。

食安處呼籲，機台業者應落實定期巡檢產品品質、外包裝完整性及有效日期，免因久放而發生逾期產品情事，以維護民眾食品安全。

台中市 衛生局 販賣機

延伸閱讀

廂型車後座塞滿人遭攔查 中市警驚見5泰籍逃逸移工

以氣換煤 中市籲規劃減排

中市稽查281家餐飲油煙設備 15家未依規裝設

開放買爆？日本考慮取消免稅品裝袋密封要求、移除每日免稅額上限

相關新聞

盧秀燕宣布捷運藍線明年開工 「好孕專車」元旦實施

台中市府市政會議今通過明年度總預算，預算規模逼逾2905億元，創歷年新高。市長盧秀燕說明，預算增加主要是因應人口成長，社...

台中綠空廊道潭子斷點深夜吊裝作業 明年春節前開放啟用

台中鐵路高架化後，台中市府利用橋下原有鐵道空間打造21.7公里「綠空廊道」，民眾可散步或騎自行車，潭子至北屯路段因台74...

南投縣府修法開罰 合歡山違規野炊 最高罰3千

合歡山是全台首座、亞洲第3座國際暗空公園，先前有民眾無視禁令野炊，遭舉發後，縣府才發現無罰則可罰；縣府修改相關條例，昨天...

員林車站停車塔 閒置2年將拆除活化

彰化縣員林火車站旁的立體停車塔已閒置2年，市公所預計今年底前拆除。該立體停車塔占地400坪，位在員林火車站前的精華地段，...

掃除綠能蟑螂建首功 彰化縣女調查官邱妙如獲卓揆表揚

法務部調查局彰化縣調查站女調查官邱妙如，因偵辦多件社會矚目的綠能犯罪案件有功，近日獲行政院長卓榮泰表揚。彰化調查站主任徐...

台中神岡陽明山護岸 估明年4月汛期前完成修復

台中市神岡陽明橋下游護岸遭沖毀，兩側護岸、河道掏空4至10公尺。經濟部水利署全額補助4740萬元，立委楊瓊瓔等人今會勘進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。